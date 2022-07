dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.07.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Siemens schreibt Milliarden auf Siemens Energy ab

MÜNCHEN - Die Kursverluste beim schwächelnden Energietechnikkonzern Siemens Energy kommen den Großaktionär Siemens teuer zu stehen: Der Münchner Technologiekonzern muss Milliarden auf seine Beteiligung abschreiben, was das Ergebnis im dritten Quartal erheblich belasten wird. Womöglich wird so nun aber der Weg für Siemens frei, seinen Anteil von derzeit 35 Prozent weiter zu senken.

China Southern Airlines kauft 96 Airbus-Jets

GUANGZHOU/SHANGHAI - Die Fluggesellschaft China Southern Airlines kauft im großen Stil bei Airbus ein. Die chinesische Airline unterzeichnete einen Vertrag über 96 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe, wie sie am Freitag an der Börse in Shanghai mitteilte. Laut Preisliste habe die Bestellung einen Gesamtwert von rund 12,2 Milliarden US-Dollar (11,7 Mrd Euro), allerdings sei der tatsächliche Preis niedriger. Bei Flugzeugkäufen sind hohe Rabatte üblich. Airbus-Aktien legten nach der Nachricht um mehr als drei Prozent zu.

Tui baut staatliche Hilfen und Kredite aus Corona-Notlage weiter ab

HANNOVER - Der Tui -Konzern hat die nächsten Anteile seiner steuerfinanzierten Hilfen aus der Corona-Existenzkrise samt Zinsen an den deutschen Staat zurückgegeben. Nach Angaben vom Freitag beglichen die Hannoveraner eine stille Beteiligung, 725 Millionen Euro flossen dafür an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Dieser rettete in der Hochphase der Pandemie auch die Lufthansa . Der Bund kann mit dem Fonds Unternehmen bei akuten Einbrüchen oder Zahlungsschwierigkeiten unter die Arme greifen. Ursprünglich hatte die WSF-Einlage bei Tui einen Umfang von 671 Millionen Euro, verzinst stieg ihr Wert etwas.

FDA bittet Impfstoffhersteller um Anpassung auf Omikron-Sublinien

SILVER SPRING - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Hersteller von Corona-Impfstoffen darum gebeten, ihre bereits auf Omikron angepassten Vakzine auch in Hinblick auf die Sublinien BA.4 und BA.5 zu modifizieren. Das teilte die FDA am Donnerstag mit, nachdem sich ein Beratergremium am Dienstag dafür ausgesprochen hatte. Man hoffe darauf, dass diese Impfstoffe dann im Herbst als Booster einsatzbereit seien.

Weitere Meldungen

-Jenoptik trennt sich endgültig von seiner Militärtechniksparte

-NielsenIQ und GfK wollen sich zusammenschließen

-Tarifrunde für Lufthansa-Bodenpersonal ohne Ergebnis vertagt

-Handel fordert nach Ausfall Tausender Kartenterminals Konsequenzen

-Kassenärzte: Können Bürgertests nicht mehr abrechnen und auszahlen

-Erneuerbare-Energie-Verband: Nordex-Schließung Fehlentscheidung

-BGH kündigt Urteil zur Gebäudeversicherung für September an

-Baywa: Weizenernte in der Ukraine schwächer als in den Vorjahren

-Bahn will noch mehr Leute einstellen - Beratung für Geflüchtete

-Umwelthilfe bekräftigt Nein zum LNG-Terminal Wilhelmshaven

-ROUNDUP 2: Es geht in die Sommerferien - Andrang am Hamburger Flughafen

-Warnstreiks bremsen Flugreisende in Paris aus

-Neuer Skoda-Chef: 'Wollen Lieferengpässe hinter uns lassen'

-Offshore-Ausbau auf 70 Gigawatt - Entwurf für Flächenentwicklungsplan

-ROUNDUP: BGH schreitet nicht gegen Berliner Wärmedämmungsvorschrift ein

-Volvo plant Fabrik für Elektroautos in der Slowakei

-Wirtschaftsminister der Bundesländer rufen zum Gassparen auf

-Regierung bringt erste Corona-Regelungen für Herbst auf den Weg

-ROUNDUP: Internet-Angebote der Deutschen Welle in Türkei gesperrt

-Deutschland: Erste Hälfte 2022 war bisher teuerstes Tank-Halbjahr

-BASF und MAN wollen Großwärmepumpe in Ludwigshafen bauen

-Zahl der Geldautomatensprengungen pandemiebedingt leicht rückläufig

-Handwerk in Deutschland setzt stärker auf Digitalisierung

-ROUNDUP: Putin drängt Ausländer aus Förderkonsortium Sakhalin Energy

-Verband rechnet mit stagnierender Nachfrage bei Lebensversicherungen

-ROUNDUP: Preisschock für treue DAZN-Kunden: Drastische Preiserhöhung

-Gutachten-Entwurf: Atommüllzwischenlager nicht notwendig

-ROUNDUP: Angst vor dem Frieren: Öfen und Brennholz knapp

-Red Bull und Rauch übernehmen Brandenburger Urstromquelle in Baruth

-BMW startet Produktion des neuen 7er und i7

-Verdi ruft zu Warnstreiks bei Geldboten auf

-Schweizer Toblerone bald auch aus Slowakei: Firma muss Label ändern

-Niedersachsens Landtag bekennt sich mehrheitlich zu Gas-Plattform vor Borkum

-Instandhaltungstechniker am Hamburger Flughafen im Warnstreik°

