dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.12.2022 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Europäischer Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit Juni

FRANKFURT/BONN - Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag die Abwärtstendenz der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Am Dienstagmorgen wurde der Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas zeitweise bei 80,00 Euro je Megawattstunde gehandelt. So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Juni. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur haben das zuletzt vergleichsweise milde Winterwetter und mehr Windenergie zu einem geringeren Verbrauch an Erdgas geführt.

ROUNDUP 2: Deutsche Rüstungsexporte für mehr als acht Milliarden Euro in 2022

BERLIN - Die Bundesregierung hat in diesem Jahr bisher Rüstungsexporte für mindestens 8,35 Milliarden Euro genehmigt - der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur 2021 war die Zahl mit 9,35 Milliarden Euro noch höher. Mehr als ein Viertel der vom 1. Januar bis 22. Dezember erlaubten Ausfuhren von Waffen und Ausrüstung ging in die von Russland angegriffene Ukraine. Fast die Hälfte aller Exportgenehmigungen wurde für Kriegswaffen erteilt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

USA: Häuserpreise stagnieren im Oktober - FHFA

NEW YORK - In den USA haben die Hauspreise im Oktober stagniert. Im Vergleich zum Vormonat veränderten sich die Preise nicht, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet. Im September waren die Hauspreise noch leicht um 0,1 Prozent gestiegen.

USA: Hauspreise sinken erneut - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt belasten die steigenden Zinsen weiterhin die Preisentwicklung. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im Oktober um 0,52 Prozent zurück, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit sind die Preise den vierten Monat in Folge gefallen.

Milliardenschweres neues Anti-Krisenprogramm in Spanien

MADRID - Die linke spanische Regierung hat ein neues Programm zu Milderung der sozialen Folgen des Ukraine-Krieges im Umfang von zehn Milliarden Euro beschlossen. Regierungschef Pedro Sánchez stellte die Maßnahmen für das bevorstehende Wahljahr am Dienstag in Madrid vor. Es enthält sowohl Streichungen bisheriger Erleichterungen als auch die Fortschreibung bestehender sowie neuer Hilfen.

Basiszinssatz der Bundesbank nach zehn Jahren wieder positiv

FRANKFURT - Nach zehn Jahren wird der deutsche Basiszinssatz zum Jahresbeginn erstmals wieder positiv. Die Bundesbank erhöht den Wert zum 1. Januar auf 1,62 Prozent, wie sie am Dienstag mitteilte. Hintergrund sind die Zinsschritte der Europäischen Zentralbank der vergangenen Monate zur Bekämpfung der Inflation.

ROUNDUP: FDP will Kernfusionsforschung vorantreiben

BERLIN - Deutschland sollte nach dem Willen der FDP zu einem Vorreiter bei der Nutzung der Kernfusion werden. "Es wäre doch toll, wenn der erste Kernfusionsreaktor, der Strom für Unternehmen und Haushalte produziert, in Deutschland gebaut wird. Das muss unser Ziel sein", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Deshalb schlage er der Ampel-Koalition vor, gesetzgeberisch die Möglichkeiten für die Entwicklung der Kernfusion zu legen.

