dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 24.06.2022 - 17.15 Uhr

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima trübt sich wegen Energiesorgen ein

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni aus Sorge über die Energieversorgung spürbar eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um 0,7 Punkte auf 92,3 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten zwar mit einer Eintrübung gerechnet, allerdings nur mit einer leichten auf 92,8 Punkte.

GESAMT-ROUNDUP/Wie die Gaskrise überstehen?: EU-Staaten schauen auf Deutschland

BERLIN/BRÜSSEL - Drohende Engpässe bei der Gasversorgung stellen für Deutschland und die gesamte Europäische Union eine große Gefahr dar. Doch obwohl die Mitgliedsstaaten in einem Boot sitzen, ist ein gemeinsames Vorgehen in der Gaskrise kein leichtes Unterfangen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Freitag bei einem EU-Gipfel in Brüssel, es seien "alle Aktivitäten" unternommen worden, um Energie aus anderen Ländern als Russland zu importieren. Diese Anstrengungen müssten aber weiter beschleunigt werden. Das sei eine große Herausforderung. "Aber da werden wir uns unterhaken."

'Nicht auf die lange Bank schieben' - Scholz für schnelle EU-Reformen

BRÜSSEL - Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf baldige EU-Reformen - auch um die angestrebte Erweiterung der Europäischen Union nicht zu verzögern. "Wir sollten das jetzt nicht auf die lange Bank schieben", sagte der SPD-Politiker am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Reformen zur leichteren Aufnahme neuer Mitglieder würden zwar eine Weile dauern. Sein Eindruck sei aber, dass niemand an der Notwendigkeit institutioneller Reformen zweifele. Deswegen gebe es auch eine Chance, dass man sich auf die notwendigen Schritte einige.

USA: Michigan-Konsumklima fällt auf Rekordtief

MICHIGAN - Belastet durch die hohe Inflation ist die Stimmung der US-Verbraucher im Juni auf ein Rekordtief gefallen. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sank zum Vormonat um 8,4 Punkte auf 50,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Dies ist niedrigste jemals gemessene Wert. In der Erstschätzung war noch ein Wert von 50,2 Punkte ermittelt worden.

GESAMT-ROUNDUP: Ukraine gibt Großstadt Sjewjerodonezk auf - Gaskrise droht

KIEW/MOSKAU/BERLIN - Genau vier Monate nach der russischen Invasion hat die Ukraine im Osten am Freitag eine bittere militärische Niederlage erlitten. Ihre Armee gab sich nach wochenlangen Gefechten in der strategisch wichtigen Großstadt Sjewjerodonezk geschlagen und trat den Rückzug an. Sollte das umliegende Gebiet Luhansk komplett fallen, hätte der Kreml ein wichtiges Kriegsziel erreicht. Trotz der schlechten Nachrichten von der Front bejubelte die Ukraine den neuen Status als EU-Beitrittskandidat. In Europa und insbesondere Deutschland stieg die Nervosität angesichts gedrosselter Gaslieferungen aus Russland. Die Bundesnetzagentur warnte vor drei Mal so hohen Gasrechnungen.

ROUNDUP 2: Bulgariens Parlament für Aufhebung von EU-Nordmazedonien-Veto

SOFIA - Das bulgarische Parlament hat sich für eine Aufhebung des Vetos gegen den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Freitag mehrheitlich für eine entsprechende Vorlage, die allerdings auch Bedingungen enthielt. Die bulgarische Regierung wurde damit beauftragt, den Vorschlag der französischen EU-Ratspräsidentschaft zur Beilegung des Streits zwischen den beiden Nachbarländern anzunehmen. Mit Ja stimmten 170 Abgeordnete, 36 Parlamentarier votierten mit Nein. Es gab 21 Enthaltungen.

USA: Neubauverkäufe steigen deutlich

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser nach den jüngsten Rückschlägen deutlich gestiegen. Im Mai seien die Verkaufszahlen im Monatsvergleich um 10,7 Prozent geklettert, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Zuvor waren die Verkäufe vier Monate in Folge gefallen. Der Rückgang im Vormonat fiel zudem weniger deutlich als zunächst ermittelt aus.

Italien: Unternehmen zuversichtlicher - Verbraucher pessimistischer

ROM - Die Stimmung der italienischen Verbraucher und Unternehmen hat sich im Juni gegensätzlich entwickelt. Während sich das Verbrauchervertrauen deutlich eintrübte, hellte sich die Stimmung der Unternehmen auf.

ROUNDUP: Deutlich weniger Aufträge am Bau im April

WIESBADEN - Die Baubranche hat im April einen herben Rückgang im Neugeschäft hinnehmen müssen. Die Auftragseingänge sanken preisbereinigt (real) um 16,4 Prozent zum starken Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Einen kräftigeren Rückgang gegenüber dem Vormonat habe es zuletzt im November 2012 mit minus 20,1 Prozent gegeben. Die Branche bekomme inzwischen die zunehmende Verunsicherung der Investoren im Zuge des Ukraine-Krieges zu spüren, erklärte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

Spanische Wirtschaft wächst schwächer als gedacht

MADRID - Die spanische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) zum Vorquartal um 0,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Eine erste Schätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Im Jahresvergleich wuchs die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 6,3 Prozent. Auch dies war etwas weniger als zunächst ermittelt.

