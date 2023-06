dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.06.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich deutlich ein

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 50,3 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilte. Damit liegt der Indikator nur noch leicht über der Grenze, die Wirtschaftswachstum von Schrumpfung trennt. Analysten hatten mit einem geringfügigen Rückgang des vielbeachteten Indikators auf im Schnitt 52,5 Punkte gerechnet.

ROUNDUP 3: Bundestag beschließt neues Einwanderungsrecht - Union: 'Mogelpackung'

BERLIN - Der Bundestag hat eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und eine Ausweitung der sogenannten Westbalkanregelung beschlossen. In der abschließenden Debatte dazu prallten am Freitag im Bundestag sehr unterschiedliche Einstellungen zur Migration aufeinander. Die Ampel-Fraktionen betonten den Nutzen der erleichterten Einwanderung für die Wirtschaft. Die Union kritisierte die aus ihrer Sicht zu geringen Anforderungen an arbeitswillige Ausländer aus Nicht-EU-Staaten. Um mehr Arbeitskräfte auch im Inland zu gewinnen, wurde am Freitag außerdem ein Gesetz der Ampel für Aus- und Weiterbildung beschlossen.

ROUNDUP 2: Wohnimmobilien-Preise gesunken - Stärkster Rückgang seit 23 Jahren

WIESBADEN - Mit dem stärksten Preisrutsch für Wohnungen und Häuser seit 23 Jahren hat sich der Abwärtstrend auf dem Immobilienmarkt zu Jahresbeginn beschleunigt. Im ersten Quartal sanken die Wohnimmobilienpreise nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um durchschnittlich 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Es war der stärkste Rückgang innerhalb eines Jahres seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 waren Wohnimmobilien durchschnittlich 3,1 Prozent günstiger.

Großbritannien: Unternehmensstimmung verschlechtert sich weiter

LONDON - Die Stimmung in den britischen Unternehmen hat sich im Juni weiter eingetrübt. Nach dem Dämpfer im Vormonat fiel der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gegenüber Mai um 1,2 Punkte auf 52,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit drei Monaten. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet.

Scholz unterstreicht bei Finanzgipfel gemeinsame Verantwortung

PARIS - Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Gipfeltreffen zum globalen Finanzsystem die Bedeutung der gemeinsamen Verantwortung der Staaten für den Kampf gegen Hunger und Armut sowie den Klimawandel betont. "Viele Länder, insbesondere des globalen Südens, haben große Herausforderungen zu bewältigen. Da kommen viele Dinge zusammen, die sowieso existieren, eine Herausforderung für das Wachstum und für die Bekämpfung von Hunger und Armut und dann darüber hinaus noch die notwendigen Maßnahmen, mit dem menschengemachten Klimawandel umzugehen", sagte Scholz am Freitag in Paris. Es sei wichtig, die gemeinsame Verantwortung zu erkennen und darüber zu diskutieren, wie das gelingen kann.

Spanische Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn etwas stärker

MADRID - Die spanische Wirtschaft ist solide in das laufende Jahr gestartet. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Das waren sowohl 0,1 Prozentpunkte mehr als im Schlussquartal 2022 als auch 0,1 Punkte mehr als bisher ermittelt. Getragen wurde das Wachstum zu Jahresbeginn durch den Außenhandel und die Investitionen der Unternehmen. Die Konsumnachfrage war hingegen rückläufig.

Britischer Einzelhandel legt weiter zu

LONDON - Die Einzelhändler in Großbritannien haben ihre Umsätze im Mai weiter steigern können. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erlöse um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekannt gab. Bankvolkswirte hatten dagegen einen Rückgang von im Schnitt 0,2 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Zuwachs von 0,5 Prozent im April.

ROUNDUP: Pariser Gipfel ringt um Finanzmittel gegen Armut und Klimawandel

PARIS - Für den Kampf gegen Klimawandel und Armut haben Staaten und Entwicklungsbanken auf einem internationalen Gipfel in Paris bessere Finanzhilfen in Aussicht gestellt und damit auch ein Signal an Länder im globalen Süden gesendet. Es sei ein Konsens gefunden worden, dass dazu das weltweite Finanzsystem effizienter und gerechter gemacht werden müsse, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Treffens. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte, ein Beschlussgremium sei das Treffen nicht gewesen. Aber: "Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier gesprochen haben."

Ukrainische Armee: Hauptkräfte noch nicht gegen Russen eingesetzt

KIEW - Im Rahmen ihrer Gegenoffensive steckt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter in der Abtastphase und hat die Hauptkräfte noch nicht eingesetzt. "Jeder will augenblicklich und sofort einen großen Sieg", sagte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, im Interview der britischen Zeitung "Guardian" am Freitag. Der zum Sieg führende Prozess brauche jedoch eine gewisse Zeit, da auf beiden Seiten viele Kräfte und viel Material konzentriert seien. Zudem hätten die Russen viele Hindernisse errichtet.

Reaktion auf neue EU-Sanktionen: Russland weitet Einreiseverbote aus

MOSKAU - Als Reaktion auf das neueste EU-Sanktionspaket hat Russland seine Reisebeschränkungen gegen europäische Bürger ausgeweitet. Die Liste der mit Einreiseverboten belegten Vertreter von EU-Institutionen und einzelner EU-Länder sei "erheblich erweitert" worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Freitag mit. Betroffen seien etwa Sicherheitsbeamte, Geschäftsleute und Abgeordnete des EU-Parlaments. Konkrete Namen wurden nicht genannt.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl