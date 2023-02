dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.02.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen stärker als erwartet

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 11,2 Punkte auf 28,1 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum steigt auf Neunmonatshoch

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Februar weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 52,3 Zähler, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg auf 50,7 Punkte gerechnet. Die Aufhellung geht auf den Dienstleistungssektor zurück, wohingegen sich die Stimmung in der Industrie leicht eintrübte.

Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich kräftig auf

LONDON - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber Januar um 4,5 Punkte auf 53,0 Zähler, wie S&P Global am Dienstag in London mitteilte. Damit liegt die Kennzahl sowohl auf dem höchsten Niveau seit acht Monaten als auch über der wichtigen Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Die Erwartungen von Analysten wurden deutlich übertroffen.

USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken den zwölften Monat in Folge

WASHINGTON - Der Abwärtstrend am US-Immobilienmarkt setzt sich fort. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im Januar den zwölften Monat in Folge zurück. Zum Vormonat sanken sie um 0,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sanken die Verkäufe um 36,9 Prozent.

Brexit-Streit um Nordirland setzt britischen Premier unter Druck

LONDON - Der Streit um Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland wird für Premierminister Rishi Sunak zur Belastungsprobe. Die "Times" berichtete am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Personen, Mitglieder aus Sunaks Kabinett bereiteten für den Fall, dass ein anvisierter Deal mit der EU nicht ihren Erwartungen entspricht, ihren Rücktritt vor. Auch in der BBC-Sendung "Newsnight" hieß es am Montagabend, mindestens ein Regierungsmitglied erwäge den Rücktritt.

ROUNDUP 3/Ein Jahr Krieg: Putin lässt sich als Beschützer Russlands beklatschen

MOSKAU - Fast ein Jahr nach dem von ihm angeordneten Einmarsch in die Ukraine hat sich Kremlchef Wladimir Putin in der Heimat als Beschützer des russischen Volkes inszeniert. Einmal mehr gab er den westlichen Staaten, die der angegriffenen Ukraine unterstützend zur Seite stehen, die Schuld an der Eskalation im Nachbarland: "Sie haben den Krieg losgetreten", sagte Putin am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau vor Hunderten Anwesenden.

Rund 19 Prozent weniger: EU-Staaten übertreffen eigenes Gassparziel

LUXEMBURG - Die EU-Staaten haben ihren Gasverbrauch seit Mitte 2022 um mehr als 19 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt und damit ihr eigenes Einsparungsziel übertroffen. Deutschland liegt mit gut 19 Prozent im Durchschnitt, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Nachdem Russland nach der Invasion in die Ukraine die Gasimporte in die EU stark reduziert hatte, verpflichteten sich die EU-Länder, ihren Bedarf in den Monaten zwischen August und März um 15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des gleichen Zeitraums in den fünf Vorjahren zu senken.

