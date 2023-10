dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.10.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/USA: Industrieproduktion legt nach Stagnation spürbar zu

WASHINGTON - Die US-Industrie hat ihre Aktivität im September spürbar ausgeweitet, allerdings nach einem schwächeren Vormonat. Die Gesamtproduktion legte gegenüber August um 0,3 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

USA: NAHB-Immobilienindex sinkt dritten Monat in Folge

WASHINGTON - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Oktober weiter eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um vier Punkte auf 40 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen Indexwert von 44 Punkten erwartet.

USA: Umsätze im Einzelhandel steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im September deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse legten zum Vormonat um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen weiter - 'Talsohle scheint erreicht'

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im Oktober den dritten Monat in Folge verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 10,3 Punkte auf minus 1,1 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Dies ist der beste Indexwert seit April. "Die Talsohle scheint erreicht", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Umfragedaten.

Großbritannien: Lohnanstieg schwächt sich ab - Sonstige Arbeitsmarktdaten später

LONDON - Der kräftige Lohnauftrieb in Großbritannien hat sich etwas abgeschwächt. Ohne Bonuszahlungen seien die Löhne in den drei Monaten bis August um 7,8 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Inklusive Boni betrug der Zuwachs 8,1 Prozent. In dem vorhergehenden Dreimonatszeitraum waren die Löhne um 7,9 beziehungsweise 8,5 Prozent gestiegen.

Deutsche Elektroindustrie exportiert auch im August weniger

FRANKFURT - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat den zweiten Monat in Folge weniger exportiert als ein Jahr zuvor. Im August verringerte sich der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. "Nach dem geringen Rückgang im Juli um ein halbes Prozent waren die Elektroexporte damit den zweiten Monat in Folge leicht rückläufig", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Von Januar bis einschließlich August verbuchte die Branche aber ein Plus von 6,4 Prozent auf 168,2 Milliarden Euro.

ROUNDUP/Arbeitgeber: Stimmung bei Firmen gekippt - Scholz bittet um Vertrauen

BERLIN - Konjunkturflaute, zu viel Bürokratie, zu hohe Energiepreise: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat die Bundesregierung zu einem Kurswechsel aufgefordert. "Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt", sagte Dulger am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Sein Vorwurf: die Bundesregierung liefert nicht. "Die Attraktivität des Standortes Deutschland hat massiv gelitten." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verspricht mehr "Deutschland-Tempo" - und hat eine Bitte.

ROUNDUP: Seidenstraßen-Gipfel in China beginnt - Xi lobt Ungarns Orban

PEKING - China hat am ersten Tag des internationalen Forums zum Investitionsprojekt "Neue Seidenstraße" zahlreiche Staatsgäste empfangen. Russlands Präsident Wladimir Putin landete am Dienstag zu einem seiner seltenen Auslandsbesuche in Peking und soll am Mittwoch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Dem Vernehmen nach soll auch der Konflikt in Nahost Thema sein. China ist ein wichtiger Partner Russlands, der Moskau im Krieg gegen die Ukraine durch seine neutrale Haltung bislang Rückendeckung gab. Den Haftbefehl des Weltstrafgerichts gegen Putin konnte China ignorieren, weil es dem sogenannten Römischen Statut des Gerichtshofes nie beitrat.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr