dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.07.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich

PEKING - Chinas wirtschaftliche Erholung hat im zweiten Jahresquartal weiter an Schwung verloren. Dabei klingen die am Montag vom Statistikamt in Peking veröffentlichten Zahlen zunächst einmal positiv: Um 6,3 Prozent ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gewachsen. Doch die vergleichsweise hohe Zahl hängt vor allem mit der niedrigen Ausgangslage im Vorjahreszeitraum zusammen: Damals befanden sich etliche Städte des Landes im Corona-Lockdown, die Finanzmetropole Shanghai war gar zwei Monate lang vollständig abgeriegelt.

USA: Industriestimmung trübt sich ein - Empire-State-Index

NEW YORK - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Juli verschlechtert. Der Empire-State-Index sank von 6,6 Punkten im Vormonat auf 1,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine deutlichere Eintrübung auf minus 3,5 Zähler erwartet. Mit einem Stand knapp über der Nulllinie signalisiert der Indikator einen leichten Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft dürfte im Frühjahr leicht gewachsen sein

FRANKFURT - Die deutsche Wirtschaft dürfte im Frühjahr nach Einschätzung der Bundesbank wieder leicht gewachsen sein. "Der zuvor kräftig rückläufige private Konsum stabilisierte sich wohl", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. "Dazu trug bei, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor in guter Verfassung war, die Löhne kräftig anstiegen und sich der Preisanstieg nicht weiter verstärkte." Davon dürften auch die Dienstleistungsbranchen profitiert haben.

Bundesbank sieht weiten Weg für neue digitale Zahlungsvarianten

FRANKFURT - Die Bundesbank hat sich zurückhaltend in der Frage einer zügigen Einführung von neuen digitalen Zahlungsvarianten im Bankenbereich gezeigt. Zwar beschäftige sich ein Großteil der Akteure in der Finanzindustrie derzeit mit der Frage, wie die Zahlungsabwicklung unter Nutzung neuer digitaler Technologien funktionieren könnte, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Allerdings seien viele Initiativen bislang noch nicht über den Prototyp-Status hinausgegangen.

ROUNDUP: Experten erwarten niedrigere Inflation in vielen Teilen der Welt

MÜNCHEN - In vielen Teilen der Welt könnte die Inflation im laufenden Jahr niedriger ausfallen als zunächst erwartet. Darauf deutet eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter gut 1400 Ökonomen in 133 Ländern hin. Allerdings liegen die weltweiten Erwartungen für 2023, 2024 und 2026 im Mittelwert weiter deutlich über den langjährigen Durchschnitten der Vor-Corona-Jahre. "Wir werden uns auf hohe Inflationsraten einstellen müssen", sagt Ifo-Forscher Niklas Potrafke.

ROUNDUP 2: Russland stoppt Abkommen zum ukrainischen Getreideexport

KIEW/MOSKAU - Russland hat das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Sobald alle Forderungen für die Ausfuhr russischen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das Abkommen mit Russland und der Ukraine hatte nach mehreren Verlängerungen offiziell bis zum späten Montagabend (23.00 Uhr MESZ) gegolten.

Ukraine will Getreidekorridor ohne russische Garantien betreiben

KIEW - Nach dem russischen Ausstieg aus dem Getreidedeal hat die Ukraine trotz fehlender Sicherheitsgarantien eine alleinige Fortsetzung angekündigt. "Sogar ohne Russland muss man alles tun, damit wir diesen Schwarzmeerkorridor nutzen können", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag afrikanischen Journalisten gemäß einer Mitteilung seines Pressesprechers Serhij Nykyforow bei Facebook.

ROUNDUP 2: Explosion an Krim-Brücke: Russland spricht von Kiewer 'Terrorakt'

MOSKAU - Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem "Terrorakt" gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Auch der Kreml beschuldigte die Ukraine. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.

Investitionen für Energiewende: USA bietet Indien Zusammenarbeit an

NEU DELHI - Die USA wollen Indien bei Investitionen für nachhaltige Energie unterstützen. Sie freuen sich mit Indien an einer Investitionsplattform zu arbeiten, die Kapital zu tiefen Kosten ermöglicht sowie Privatinvestitionen erhöht, um Indiens Energiewende zu beschleunigen, wie US-Finanzministerin Janet Yellen nach einem Treffen mit ihrer indischen Kollegin Nirmala Sitharaman am Montag am Rande eines G20-Finanzministertreffens in Gandhinagar sagte. Indien hat dieses Jahr den Vorsitz der G20-Länder, dessen Hauptgipfel im September in der Hauptstadt Neu Delhi stattfinden wird.

ROUNDUP: Ringen um EU-Mercosur-Deal: Neues Ziel lautet Ende 2023

BRÜSSEL - Die Bemühungen um den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur nehmen wieder Fahrt auf. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und die aktuelle spanische EU-Ratspräsidentschaft äußerten am Montag in Brüssel beim Gipfel von EU und der Gemeinschaft der südamerikanischen und karibischen Staaten die Hoffnung, im nächsten halben Jahr ein Abkommen schließen zu können.

