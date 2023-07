dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.07.2023 - 12.30 Uhr

ROUNDUP: Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich

PEKING - Chinas wirtschaftliche Erholung hat im zweiten Jahresquartal weiter an Schwung verloren. Dabei klingen die am Montag vom Statistikamt in Peking veröffentlichten Zahlen zunächst einmal positiv: Um 6,3 Prozent ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gewachsen. Doch die vergleichsweise hohe Zahl hängt vor allem mit der niedrigen Ausgangslage im Vorjahreszeitraum zusammen: Damals befanden sich etliche Städte des Landes im Corona-Lockdown, die Finanzmetropole Shanghai war gar zwei Monate lang vollständig abgeriegelt.

ROUNDUP: Russland stoppt Abkommen zum ukrainischen Getreideexport

KIEW/MOSKAU - Russland hat das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Sobald alle Forderungen für die Ausfuhr russischen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das Abkommen mit Russland und der Ukraine hatte nach mehreren Verlängerungen offiziell bis zum späten Montagabend (23.00 Uhr MESZ) gegolten.

ROUNDUP: Explosion an Krim-Brücke - Moskau spricht von Kiewer 'Terrorakt'

MOSKAU - Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem "Terrorakt" gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft dürfte im Frühjahr leicht gewachsen sein

FRANKFURT - Die deutsche Wirtschaft dürfte im Frühjahr nach Einschätzung der Bundesbank wieder leicht gewachsen sein. "Der zuvor kräftig rückläufige private Konsum stabilisierte sich wohl", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. "Dazu trug bei, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor in guter Verfassung war, die Löhne kräftig anstiegen und sich der Preisanstieg nicht weiter verstärkte." Davon dürften auch die Dienstleistungsbranchen profitiert haben.

Bundesbank sieht weiten Weg für neue digitale Zahlungsvarianten

FRANKFURT - Die Bundesbank hat sich zurückhaltend in der Frage einer zügigen Einführung von neuen digitalen Zahlungsvarianten im Bankenbereich gezeigt. Zwar beschäftige sich ein Großteil der Akteure in der Finanzindustrie derzeit mit der Frage, wie die Zahlungsabwicklung unter Nutzung neuer digitaler Technologien funktionieren könnte, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Allerdings seien viele Initiativen bislang noch nicht über den Prototyp-Status hinausgegangen.

Inflationserwartung in vielen Teilen der Welt gesunken

MÜNCHEN - Wirtschaftsexperten erwarten in vielen Teilen der Welt niedrigere Inflationsraten als noch vor drei Monaten. Insbesondere in Südamerika sind sie inzwischen sehr viel optimistischer als noch im ersten Quartal, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. Aber auch für Europa, Nordamerika und Asien ergeben sich niedrigere Werte. In Afrika sind die Inflationserwartungen dagegen teils drastisch gestiegen.

Deutschland: Elektroexporte weiterhin im Plus

FRANKFURT - Die Exporte der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben im Mai weiter zugelegt. Die Ausfuhren waren mit 20,3 Milliarden Euro rund 6,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt berichtete. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung von 4,8 Prozent fiel das reale Wachstum aber nur noch moderat aus.

ROUNDUP 2/Baerbock: Niemand darf bei Angriffskrieg straflos bleiben

NEW YORK - Außenministerin Annalena Baerbock setzt auf eine Reform des Völkerrechts, damit Urheber eines Angriffskriegs wie der russische Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft gezogen werden können. "Niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben", forderte die Grünen-Politikerin am Sonntag vor einer Reise nach New York. Dort will sie bei den Vereinten Nationen (UN) an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) teilnehmen. Zudem sind eine Rede im UN-Sicherheitsrat und ein Treffen mit dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, geplant.

