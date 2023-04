dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.04.2023 - 17.00 Uhr

Unerwartete Förderkürzung bei Opec+ sorgt für Höhenflug bei Ölpreisen

WIEN - Überraschende Produktionskürzungen aus dem Kreis des Ölförder-Verbandes Opec+ haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn kräftig in die Höhe getrieben. Wie die Gruppierung am Montag offiziell mitteilte, wird die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der kommenden Monate insgesamt 1,66 Millionen Barrel ausmachen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der globalen Ölproduktion. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, dass die Entscheidung dazu diene, die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten. "Genau daran muss man sich orientieren", sagte er.

USA: Industriestimmung fällt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im März mehr als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 46,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Damals wurde die Stimmung durch die Corona-Pandemie belastet. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 47,5 Punkten erwartet.

USA: Bauausgaben geben leicht nach

WASHINGTON - In den USA sind die Ausgaben für Bauvorhaben im Februar etwas gefallen. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

ROUNDUP: Habeck will Energiepartnerschaft mit der Ukraine neu aufsetzen

KIEW - Vizekanzler Robert Habeck hat bei einem Besuch in der Ukraine angekündigt, das von Russland angegriffene Land gezielter bei der Sicherung und dem Umbau des Energiesystems hin zu Klimaneutralität zu unterstützen. Der Grünen-Politiker traf am Montagmorgen mit einer deutschen Wirtschaftsdelegation in der Hauptstadt Kiew ein, wo er auch Regierungsvertreter treffen wollte. Zudem besichtigte der Bundeswirtschaftsminister eines der Umspannwerke des Energiekonzerns Ukrenerho, das eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Ukraine mit Energie versorgt.

ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone trübt sich weiter ein

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im März weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 47,3 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit etwas nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Rückgang auf 47,1 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich ein

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im März eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 47,9 Punkte, wie S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 48,0 Punkte ermittelt worden. Der Indikator liegt damit seit acht Monaten in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, signalisiert also ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

ANALYSE: Berenberg-Chefvolkswirt erwartet keinen Gasmangel in Europa

HAMBURG - Der Chefvolkswirt der Privatbank Berenberg, Holger Schmieding, erwartet auch im kommenden Winter keinen Gasmangel in Europa. Eine Mangellage könne zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sagte Schmieding laut einer am Montag veröffentlichten Analyse. Sie sei aber "extrem unwahrscheinlich". Zum Ende der aktuellen Heizsaison bezifferte Schmieding den Füllstand der Gasspeicher in den Ländern der Europäischen Union (EU) mit 56 Prozent. Dies sei der höchste Stand seit 2015. Vor einem Jahr habe der Füllstand der Gasspeicher nur 26 Prozent betragen.

Türkei: Hohe Inflation geht weiter zurück

ANKARA - Die hohe Inflation in der Türkei hat sich weiter abgeschwächt. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 50,5 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Das lag leicht unter den Erwartungen von Bankökonomen, die im Schnitt eine Rate von 51,3 Prozent erwartet hatten. Im Vormonat hatte die Teuerung 55,2 Prozent betragen.

Schweiz: Inflation im März auf 2,9 Prozent gesunken

ZÜRICH - Nach dem starken Anstieg in den ersten beiden Monaten des Jahres ist die Teuerung in der Schweiz im März wieder deutlich gesunken. Nun ist die Inflation wieder auf dem Niveau von Ende des vergangenen Jahres.

Stimmung in Chinas Industrie kühlt sich im März deutlich ab

PEKING - Ein wichtiger Stimmungsindikator für die chinesische Industrie ist im März überraschend deutlich gefallen. Der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" sank von 51,6 Punkten im Februar auf 50,0 Punkte im März. Volkswirte hatten dagegen mit einem Stand von 51,4 Zählern gerechnet und damit nur mit einer geringfügigen Abschwächung. Der Caixin-Index misst die Stimmung der Einkaufsmanager in eher kleineren und privaten Industrieunternehmen des Landes.

Stimmung in Japans Großindustrie verschlechtert sich weiter

TOKIO - Die Stimmung in der japanischen Großindustrie hat sich im fünften Quartal nacheinander weiter verschlechtert. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der japanischen Notenbank hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum März auf plus 1 nach plus 7 Punkten drei Monate zuvor. Ein positiver Index bedeutet zwar, dass die Optimisten unter den befragten Managern weiterhin in der Mehrheit sind. Allerdings fiel die Eintrübung der Stimmung stärker aus als erwartet.

