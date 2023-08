dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 02.08.2023 - 17.00 Uhr

USA: Privatwirtschaft schafft erneut überraschend viele Stellen - ADP

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft der USA hat im Juli erneut unerwartet viele neue Stellen geschaffen. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Beschäftigung um 324 000 Stellen, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 190 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

ROUNDUP 2/Deutschland/Energieverbrauch gesunken: Hohe Preise und maue Konjunktur

BERLIN - Hohe Energiepreise und eine schwache Konjunktur haben nach Einschätzung von Experten im ersten Halbjahr in Deutschland für einen deutlich gesunkenen Energieverbrauch gesorgt. Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Ageb) ging der sogenannte Primärenergieverbrauch nach vorläufigen Zahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,1 Prozent auf 5561 Petajoule zurück. Diese Menge entspricht knapp dem zweieinhalbfachen Energieverbrauch des gesamten Straßenverkehrs Deutschlands im Jahr 2019 oder gut dem Sechsfachen der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2022.

ROUNDUP 2: Wirtschaftsverbände fordern von Lindner deutlich mehr Entlastung

BERLIN - Mehrere Wirtschaftsverbände haben bei der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten steuerlichen Entlastung der deutschen Wirtschaft Nachbesserungen gefordert. In dem Vorschlag würden vielversprechende Mittel, mit denen die steuerlichen Rahmenbedingungen des Standorts verbessert werden sollten, angekündigt, hieß es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Stellungnahme zum Entwurf. Es gebe allerdings auch Nachjustierungsbedarf: "Selbst bei kompletter Umsetzung reichen die Maßnahmen nicht aus, um die aktuellen und strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft hinreichend zu lösen," sagte DIHK-Präsident Peter Adrian.

ROUNDUP: Generation Z auf dem Arbeitsmarkt - Was wollen die Jungen?

HANNOVER - Anspruchsvoll, verwöhnt, viel Fokus auf Freizeit und wenig auf Leistung - so werden junge Menschen häufig mit Blick auf ihre Arbeitseinstellung und Ansprüche an Arbeitgeber beschrieben. Aber stimmt das? Eine neue Umfrage, die Meinung eines Arbeitsmarktexperten und die Sicht einer prominenten Angehörigen der sogenannten Generation Z sprechen eine andere Sprache.

Baltikum will im Februar 2025 weg von russischem Stromnetz

TALLINN - Estland, Lettland und Litauen wollen ihre bislang ans russische Energiesystem gekoppelten Stromnetze im Februar 2025 mit dem übrigen Kontinentaleuropa synchronisieren. Darauf einigten sich die Netzbetreiber der drei Staaten, wie das litauische Energieministerium am Mittwoch mitteilte. Die Vereinbarung soll in den kommenden Tagen von den Regierungschefs der drei EU- und Nato-Länder gebilligt werden. Sie sehe auch vor, dass sich die drei Staaten ein halbes Jahr vor der Synchronisierung gemeinsam aus dem mit russischen und belarussischen Netzbetreibern geschlossenen Brell-Vertrag zurückziehen.

Studie: AKW-Unfall in der Ukraine hätte Folgen für Nachbarländer

WIEN - Laut wissenschaftlichen Modellen würde ein schwerer Atomunfall im frontnahen ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja wahrscheinlich Landwirtschaft und Natur in Nachbarländern beeinträchtigen. Der österreichische Atomexperte Nikolaus Müllner stellte am Mittwoch in Wien einen Zwischenbericht zu seinen Forschungen vor. Seine meteorologischen Modellrechnungen ergaben, dass ein Gebiet von 20 bis 30 Kilometern rund um das russisch besetzte AKW mit hoher Wahrscheinlichkeit so mit Cäsium verstrahlt wäre, dass eine Sperrzone eingerichtet werden müsste. Mit geringerer Wahrscheinlichkeit könnte sich diese Zone in gewissen Richtungen bis zu 200 Kilometer erstrecken, sagte er.

ROUNDUP: Geywitz will Wohnungsbau ankurbeln - Weiter Baufinanzierungsflaute

BERLIN/FRANKFURT - Bundesbauministerin Klara Geywitz will mit Steueranreizen den kriselnden Wohnungsbau ankurbeln. "Angesichts des dramatischen Einbruchs bei den Baugenehmigungen und damit verbunden dem Rückgang der Bauinvestitionen in diesem Jahr brauchen Bau- und Immobilienwirtschaft dringend neue Investitionsanreize", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. Sie will steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten deutlich erweitern.

GESAMT-ROUNDUP: Hafen in Ukraine getroffen - Anschläge auf russische Behörden

KIEW/MOSKAU - Die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Teile des Landes sind nach Behördenangaben erneut von Russland mit Drohnen angegriffen worden. In der Schwarzmeerregion Odessa traf ein Teil der Drohnen die Hafeninfrastruktur, wie die Flugabwehr am Mittwoch mitteilte. Polen stuft die Verletzung des Luftraums durch Hubschrauber aus Belarus als gezielte Provokation gegen das Land und die Ostflanke der Nato ein. Die russische Kriegsmarine hält in der Ostsee nach Angaben aus Moskau ein Manöver mit mehr als 30 Schiffen und etwa 6000 Soldaten ab. In Russland sind erneut Kreiswehrersatzämter vor einer befürchteten neuen Mobilmachung für den Krieg in der Ukraine Ziele von Brandanschlägen geworden.

