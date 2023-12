dpa-AFX Überblick: AUTOMOBIL-INDUSTRIE vom 20.12.2023

Schaeffler AG sichert sich knapp 30 Prozent der Vitesco-Aktien

HERZOGENAURACH - Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich im Übernahmeverfahren für den Antriebsspezialisten Vitesco AG knapp 30 Prozent von deren Aktien gesichert. Das teilte Schaeffler am Mittwoch nach Ablauf der Angebotsfrist am 15. Dezember mit. Die Erwartungen seien damit leicht übertroffen worden, sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch.

Toyota-Tochter Daihatsu stoppt alle Fahrzeugauslieferungen

TOKIO - Die Toyota -Tochter Daihatsu stoppt nach Sicherheitsmängeln die Auslieferung aller Fahrzeugmodelle. Bei einer Untersuchung seien - zusätzlich zu im Frühjahr festgestellten Problemen bei Türverkleidungen und Seitenaufpralltests - neue Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, teilte Toyota am Mittwoch in Tokio mit. Diese betrafen den Angaben zufolge insgesamt 64 Fahrzeugmodelle, darunter 22 Modelle, die von Toyota verkauft werden.

Europäischer Automarkt verliert etwas an Schwung - Rückgang in Deutschland

BRÜSSEL - Die Autonachfrage in der Europäischen Union verliert etwas an Schwung. Im November wurden 885 581 Pkw neu zugelassen und damit 6,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Auf Sicht der ersten elf Monate steht ein Plus von 15,7 Prozent auf fast 9,7 Millionen Autos zu Buche. Am stärksten wachsen EU-weit seit Jahresbeginn die Zulassungen von reinen Elektroautos.

