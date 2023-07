dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Im Dax geht es wohl auch am Donnerstag abwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent tiefer auf 15 855 Punkte. Die nächste Orientierungsmarke nach unten ist das Juni-Tief bei 15 713 Punkten. In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll (Minutes) signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, hieß es. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr. Seit März 2022 führte der laufende Zinserhöhungszyklus den Leitzins von knapp über die Nulllinie bereits in die aktuelle Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben nach einer Feiertagspause am Mittwoch kaum auf die Bekanntgabe des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung reagiert und letztlich moderat nachgegeben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 34 288,64 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 4446,82 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,03 Prozent auf 15 203,78 Punkte.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - In Asien ist es am Donnerstag an den wichtigsten Aktienmärkten deutlich nach unten gegangen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund 1,6 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank zuletzt 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte im späten Handel rund drei Prozent ein.

^

DAX 15937,58 -0,63%

XDAX 15920,56 -0,73%

EuroSTOXX 50 4350,71 -0,92%

Stoxx50 3963,82 -0,61%

DJIA 34288,64 -0,38%

S&P 500 4446,82 -0,20%

NASDAQ 100 15203,78 -0,03%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,43 - 0,15%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0846 -0,07%

USD/Yen 143,87 -0,55%

Euro/Yen 156,04 -0,63%

°

ROHÖL:

^

Brent 76,42 -0,23 USD

WTI 71,70 -0,09 USD

°

/zb