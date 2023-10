dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax kämpft am Freitag weiter um die Marke von 15 000 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 14 965 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 14 984 Punkte abgerutscht, hatte sich dann aber wieder etwas gefangen. Nun zeichnet sich aber auch ein Test des Monatstiefs bei 14 948 Punkten ab. Dies war gleichzeitig der tiefste Stand seit Ende März. Die Aktien in Asien setzten am Morgen den schwachen Trend der Wall Street fort. Gleichzeitig bleiben Öl- und Goldpreise hoch. Im Fokus bleibt die besorgniserregende Lage in Nahost.

USA: - WEITER SCHWACH - Die US-Börsen sind am Donnerstag unter Druck geblieben. Als Belastung erwiesen sich einmal mehr die Sorgen um die Lage im Nahen Osten und der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Die wichtigsten Aktien-Indizes verloren jeweils knapp ein Prozent. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,75 Prozent auf 33 414,17 Punkte. Am Donnerstag gingen die diplomatischen Bemühungen zur Einhegung des Konflikts weiter. Allerdings setzten sich auch die militärischen Auseinandersetzungen fort.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die globale Schwäche der Aktienmärkte hat sich am Freitag auch in Asien fortgesetzt. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten belastet weiter. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,1 Prozent. Der chinesische CSI 300 gab nach den kräftigen Verlusten am Vortag um 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index in Hongkong büßte zuletzt 0,4 Prozent ein. China stützte die Märkte mit einer Liquiditätsspritze.

^

DAX 15045,23 -0,33

XDAX 14945,61 -0,73

EuroSTOXX 50 4090,33 -0,38

Stoxx50 3873,11 -1,14

DJIA 33414,17 -0,75

S&P 500 4278,00 -0,85

NASDAQ 100 14783,13 -0,85°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,78 0,22%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0574 -0,08

USD/Yen 149,8925 0,07

Euro/Yen 158,4915 -0,02°

ROHÖL:

^

Brent 93,29 0,91 USD

WTI 90,42 1,05 USD°

/jha/