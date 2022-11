dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursgewinne erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSGEWINNE - Der erfreuliche Start in den November vom Vortag dürfte zur Wochenmitte eine Fortsetzung finden. Am Tag der möglicherweise wegweisenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax am Mittwochmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel gut ein halbes Prozent höher auf 13 413 Punkte. "Die Investoren bleiben mutig", schreibt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Positive sei vor allem, dass selbst nach dem Anstieg des Dax um mehr als zehn Prozent seit Ende September kaum Gewinne mitgenommen würden.Eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt an den Märkten als ausgemachte Sache. Entscheidend dürfte der Zinsausblick der US-Notenbank sein.

USA: - KURSVERLUSTE - Vor dem Fed-Zinsentscheid steigt am US-Aktienmarkt die Nervosität. Am Dienstag drehten die US-Börsen nach robusten Daten aus der US-Industrie und vom Arbeitsmarkt rasch ins Minus. Die Sorgen nahmen wieder zu, die US-Notenbank Fed könnte ihren harten geldpolitischen Kurs mit großen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es jüngst noch Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen gegeben hatte. Nach dem ungewöhnlich starken Oktober mit einem Kurszuwachs von nahezu 14 Prozent verlor der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss am Dienstag 0,24 Prozent auf 32 653,20 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 etwas tiefer mit einem leichten Abschlag von 0,1 Prozent. Die chinesischen Börsen präsentierten sich hingegen erneut fest. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte kurz vor Handelsende um 1,5 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng nach der Rally am Vortag um mehr als zwei Prozent nach oben. Die Hoffnung auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik des landes hatte den Markt am Vortag bereits beflügelt.

DAX 13338,74 0,64

XDAX 13360,29 0,74

EuroSTOXX 50 3651,02 0,93

Stoxx50 3566,13 0,64

DJIA 32653,20 -0,24

S&P 500 3856,10 -0,41

NASDAQ 100 11288,95 -1,02°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,67 -0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 0,9886 0,13

USD/Yen 147,5235 -0,48

Euro/Yen 145,8815 -0,35°

ROHÖL:

Brent 95,70 1,05 USD

WTI 89,53 1,16 USD°

