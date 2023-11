dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stimmung bleibt gut

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERAT HÖHER - Die Annahme eines Zinshöhepunktes in den USA hält die Erholung des deutschen Aktienmarktes intakt. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Mittwoch zeichneten sich für den Dax moderate Anschlussgewinne nach einem starken Vortag ab. Da hatten US-Inflationsdaten Rückenwind geliefert. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,16 Prozent höher auf 15 640 Punkte. Die bei Charttechnikern beliebte 100-Tage-Linie hat der Leitindex knapp erreicht und die 200-Tage-Linie hat er vor Augen. Positiv hinzu kommt die Nachricht, dass der erneut befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet scheint. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben mit mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt. Eine noch notwendige Zustimmung im Senat gilt als Formsache.

USA: - GEWINNE - Eine gesunkene Inflation hat der Erholung am US-Aktienmarkt am Dienstag neuen und kräftigen Anschub gegeben. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,43 Prozent auf 34 827,70 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Vom jüngsten Tief von Ende Oktober summiert sich die Kursrally des Dow nun auf fast 8 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,91 Prozent auf 4495,70 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 2,13 Prozent auf 15 812,47 Punkte auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Tech-Aktien gelten als überdurchschnittliche Profiteure sinkender Zinsen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch von günstigen US-Inflationsdaten profitiert. Investoren setzten nun darauf, dass die Inflation in dem Land den Höhepunkt erreicht hat. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 2,5 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg im späten Handel um 3,2 Prozent und der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 0,5 Prozent hinzu. Hier setzten die Anleger auch auf eine positive Wirkung von Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung.

DAX 15614,43 1,76%

XDAX 15631,92 1,81%

EuroSTOXX 50 4291,72 1,41%

Stoxx50 3916,73 0,58%

DJIA 34827,70 1,43%

S&P 500 4495,70 1,91%

NASDAQ 100 15812,47 2,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,04 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0873 -0,09%

USD/Yen 150,70 0,30%

Euro/Yen 163,85 0,22%

ROHÖL:

Brent 82,85 +0,38 USD

WTI 78,61 +0,35 USD

