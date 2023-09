dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung möglich

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach fünf Verlusttagen zeichnet sich im Dax am Donnerstag ein etwas höherer Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 250 Punkte. Das Vortagestief seit März bei 15 194 Punkten bleibt aber im Fokus. An der Wall Street hatten sich nach zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten im späten Handel wieder Käufer gefunden. Sie suchten auf dem tiefsten Indexniveau seit Juni ihre Chance. Die Verunsicherung, insbesondere hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank, bleibt allerdings massiv. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte einen weiteren Höhepunkt seit 2007. Zinsen sind längst wieder eine Alternative bei der Anlagesuche.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - An den US-Börsen hinterfragen die Investoren bei hohen Anleihe-Renditen zunehmend die Chancen für riskantere Aktien-Anlagen. Befürchtet wird, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinsanhebungen noch nicht am Ende ist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte am Mittwoch über 4,6 Prozent und erreichte abermals den höchsten Stand seit 2007. Die Verunsicherung der Anleger spiegelte sich am Markt bis etwa zwei Stunden vor Handelsschluss in deutlich nachgebenden Indizes wider. Dann witterten einige Anleger Kaufchancen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch schließlich 0,20 Prozent schwächer auf 33 550,27 Punkten. Mit plus 0,02 Prozent auf 4274,51 Punkte ging der marktbreite S&P 500 aus dem Handel. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,24 Prozent auf 14 580,16 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten asiatischen Finanzmärkte haben am Donnerstag in unterschiedlichem Maße nachgegeben. Wie es hieß, unterstützte ein Anstieg der weltweiten Ölpreise den Gedanken längerfristig höherer Zinssätze und dämpfte weiter die Risikofreude. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor zuletzt 1,7 Prozent an Wert. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann im späten Handel 1,1 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stand zeitgleich mit 0,3 Prozent weniger stark in der Verlustzone.

DAX 15217,45 -0,25%

XDAX 15248,51 +0,28%

EuroSTOXX 50 4131,68 +0,06%

Stoxx50 3900,75 -0,04%

DJIA 33550,27 -0,20%

S&P 500 4274,51 +0,02%

NASDAQ 100 14580,16 +0,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,29 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0504 +0,01%

USD/Yen 149,36 -0,19%

Euro/Yen 156,89 -0,18%

ROHÖL:

Brent 97,34 +0,79 USD

WTI 94,57 +0,89 USD

