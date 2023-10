dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil nach jüngsten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von seinem Tief seit März absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 15 171 Punkte. Mit 14 948 Punkten war der Dax am Mittwochmorgen bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen auf ein Tief seit März gefallen. Auch in den Vereinigten Staaten zeigten der Dow Jones und der S&P 500 auf dem tiefsten Stand seit Juni eine Reaktion. Die Technologiewerte an der Nasdaq < US6311011026> erholten sich sogar besonders deutlich. Als Beruhigungspille wirkten überraschend schwache US-Jobdaten, die die Zinsangst dämpften.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Katerstimmung an den New Yorker Börsen vor allem im stark kreditabhängigen Technologiesektor vorerst vertrieben und die Zinsangst gedämpft. Weitere Konjunkturdaten waren besser als gedacht ausgefallen, der Fokus der Anleger lag aber augenscheinlich auf den Arbeitsmarktdaten, die gerade für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed eine besonders wichtige Rolle spielen. Der Leitindex Dow Jones Industrial tat sich lange Zeit schwer, gewann schließlich aber 0,39 Prozent auf 33 129,55 Zähler.

ASIEN: - ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten etwas zugelegt. Die Stabilisierung an den US-Märkten wirkte auch in Asien positiv. In den USA hatten Arbeitsmarktdaten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen etwas gedämpft. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion gewann im späten Handel 0,8 Prozent. In China blieben die Börsen erneut geschlossen.

DAX 15099,92 0,10

XDAX 15144,88 0,42

EuroSTOXX 50 4099,85 0,10

Stoxx50 3850,66 -0,04

DJIA 33129,55 0,39

S&P 500 4263,75 0,81

NASDAQ 100 14776,25 1,45°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,71 0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0525 0,21

USD/Yen 148,5215 -0,41

Euro/Yen 156,3260 -0,22°

ROHÖL:

Brent 86,36 0,55 USD

WTI 84,66 0,44 USD°

