dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Solider Start erwartet

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT NACH VORTAGSRALLY - Der Dax zeigt auf seinem Erholungsweg bislang keine Ermüdungserscheinungen. Am Vortag hatte er mit dem Rückenwind vorteilhafter Inflationszahlen aus den USA schwungvoll den vierten Gewinntag in Folge eingetütet und so die Rückkehr über die 16 000-Punkte-Marke geschafft. Ob ein fünfter Gewinntag folgt, ist vorbörslich nicht eindeutig: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,1 Prozent im Plus auf 16 035 Punkte. Als Treiber für den Dax-Anstieg um 1,5 Prozent am Vortag fungierte, dass die US-Verbraucherpreise ihren Normalisierungstrend fortsetzen und die US-Notenbank Fed es vielleicht bei einem weiteren Zinsschritt belassen könnte. Laut der Commerzbank war der Anstieg der Kernrate der niedrigste seit Februar 2021. "Wenn es mit dieser Rate für ein Jahr weiterginge, würde das Fed-Inflationsziel von 2 Prozent genau getroffen werden", sagte am Morgen der Devisenexperte Ulrich Leuchtmann. Er sprach deshalb von einem bemerkenswerten Fortschritt und der Hoffnung, "dass der Inflations-Spuk bald vorbei ist."

USA: - IM PLUS - Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation hat am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen. Die aktuelle Teuerungsrate in Höhe von drei Prozent ist die niedrigste seit etwas mehr als zwei Jahren. Zwar scheint laut Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen nun vonseiten der US-Notenbank Fed eine moderate Zinserhöhung zum Ende dieses Monats dennoch so gut wie sicher zu sein, darüberhinausgehende Zinserhöhungserwartungen aber könnten einen Dämpfer erhalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine jüngsten Gewinne etwas aus und legte um 0,25 Prozent auf 34 347,43 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,74 Prozent auf 4472,16 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,24 Prozent auf 15 307,23 Punkte nach oben. Er notiert mittlerweile auf dem Niveau von Januar 2022 und profitierte damit besonders von dem deutlichen Rückgang der Anleiherenditen nach Veröffentlichung der Preisdaten. Denn fallen die Zinsen, werden auch die zukünftigen Gewinne der Tech-Unternehmen am Markt wieder höher bewertet.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag dank der positiven Inflationsdaten aus den USA und der damit verbundenen Hoffnung auf ein absehbares Ende der Leitzinserhöhungen deutlich zugelegt. In Tokio stieg japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund eineinhalb Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte trotz schwacher Exportdaten im späten Handel zuletzt etwas mehr als ein Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte zuletzt mehr als zwei Prozent.

DAX 16023,00 1,47%

XDAX 16027,35 1,26%

EuroSTOXX 50 4360,46 1,72%

Stoxx50 3935,50 1,37%

DJIA 34347,43 0,25%

S&P 500 4472,16 0,74%

NASDAQ 100 15307,23 1,24%

Bund-Future 131,99 +0,02%

^Euro/USD 1,1142 0,10%

USD/Yen 138,62 0,08%

Euro/Yen 154,45 0,21%

ROHÖL:

Brent 80,30 +0,21 USD

WTI 75,89 +0,14 USD

