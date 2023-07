dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ZUM HANDELSSTART ERWARTET - Nach dem starken Wochenabschluss zum Halbjahresende dürften im Dax am Montag weitere Gewinne folgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 16 198 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16 427 Punkten rückt wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Die Wall Street hatte am Freitag den starken Trend aus Europa aufgenommen und nach dem dortigen Handelsende noch weiter zugelegt. Der marktbreite S&P 500 erreichte einen Höchststand seit April 2022. Der Dow Jones Industrial stieß immerhin bis fast an sein Jahreshoch vor. Am Montagmorgen bestätigten die asiatischen Börsen die Kauflaune der Anleger.

USA: - IM PLUS - Dank erfreulicher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Freitag klare Gewinne erzielt. Auch die Monats- und Halbjahresentwicklung der wichtigsten Indizes kann sich sehen lassen. Der Nasdaq 100 schaffte zwischen Januar und Juni mit knapp 39 Prozent den höchsten Kursanstieg in einem ersten Halbjahr seiner gut 38-jährigen Geschichte. Am Freitag schloss der technologielastige Auswahlindex 1,60 Prozent höher mit 15 179,21 Punkten. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf knapp zwei Prozent, und für den Juni steht ein Gewinn von 5,7 Prozent zu Buche. Technologiewerte profitieren seit Jahresbeginn besonders stark von Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed. Damit konnten die anderen Indizes nicht mithalten. Der Dow Jones Industrial erzielte einen Tagesgewinn von 0,84 Prozent auf 34 407,60 Punkten, womit er einen minimal höheren Wochengewinn als der Nasdaq 100 erzielte. Für den Juni verbuchte der New Yorker Leitindex ein Plus von gut vier Prozent, während der Kursanstieg für die erste Jahreshälfte knapp darunter liegt. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,23 Prozent auf 4450,38 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Auch für die anderen Zeiträume kann er deutlichere Gewinne als der Dow vorweisen.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit teils deutlichen Aufschlägen in die Woche gestartet. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der 300 größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte 1,3 Prozent zu. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls mehr als 1,3 Prozent nach oben.

^

DAX 16147,90 1,26%

XDAX 16178,65 1,39%

EuroSTOXX 50 4399,09 1,02%

Stoxx50 4003,92 1,03%

DJIA 34407,60 0,84%

S&P 500 4450,38 1,23%

NASDAQ 100 15179,21 1,60%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,68 -0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0915 0,04%

USD/Yen 144,46 0,09%

Euro/Yen 157,69 0,14%

°

ROHÖL:

^

Brent 75,47 +0,06 USD

WTI 70,66 +0,02 USD

°

/zb