dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte zur Wochenmitte zunächst weiter abbröckeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16 015 Punkte. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlt es vor der Berichtssaison an frischem Schwung. Asiens Börsen tendieren am Morgen schwächer. Mit Blick auf den Tagesplan hebt die Credit Suisse die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag hervor. Die Experten rechnen damit, dass sich das Konjunktur-Barometer im Juni knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gehalten hat.

USA: - WEGEN FEIERTAG KEIN HANDEL - Die US-Aktienbörsen blieben am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - VERLUSTE - An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch weiter etwas nach unten gegangen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 unter anderem wegen fehlender Impulse aus den USA, wo der Handel am Dienstag wegen eines Feiertags geruht hatte, im späten Handel ein halbes Prozent ein. Auch in China und Hongkong ging es nach unten. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor zuletzt 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte um rund 1,4 Prozent ab.

