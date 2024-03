dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichtes Plus auf Rekordniveau

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD BLEIBT NAH - Der Dax dürfte sich am Dienstag wieder seinem Vortagesrekord von gut 18 285 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18 276 Punkte. In den vergangenen drei Handelstagen hatte der Dax jeweils einen neuen Höchststand erreicht und sein Plus im laufenden Jahr auf mehr als neun Prozent ausgebaut. An der Wall Street pausieren die Indizes nach ihrer jüngsten Rally derweil ihre Rekordjagd. Dies gilt auch für den japanischen Nikkei, der in der Vorwoche erstmals die Marke von 41 000 Punkten übertroffen hatte.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Leichte Kursverluste haben das Bild an den US-Aktienmärkten zum Wochenauftakt geprägt. Händler warten auf wichtige Konjunkturdaten, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed geben könnten. Der Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,41 Prozent auf 39 313,64 Punkte nach und weitete damit die Verluste vom Freitag aus. Am Donnerstag hatte der Dow ein Rekordhoch erklommen. Zwar wird auch in den USA am Karfreitag nicht gehandelt, Konjunkturdaten werden aber veröffentlicht. Im Fokus steht das Inflationsmaß PCE, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 0,04 Prozent tiefer. Etwas freundlicher war die Stimmung hingegen in China. Dort legte der CSI 300 zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der Hongkonger Hang Seng gewann rund 0,5 Prozent.

DAX 18261,31 0,30

XDAX 18265,73 0,18

EuroSTOXX 50 5044,19 0,26

Stoxx50 4405,19 0,21

DJIA 39313,64 -0,41

S&P 500 5218,19 -0,31

NASDAQ 100 18277,06 -0,34°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,67 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0848 0,10

USD/Yen 151,38 -0,02

Euro/Yen 164,22 0,08°

ROHÖL:

Brent 86,86 0,11 USD

WTI 82,05 0,10 USD°