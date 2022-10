dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste vor EZB-Entscheid

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst etwas in die Defensive gehen. Nach der jüngsten Rally, die den Dax am Vortag mit über 13 200 Punkten auf den höchsten Stand seit Mitte September getrieben hatte, taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,22 Prozent auf 13 167 Punkte. In New York hatten am Vortag die Aussagen großer Tech-Konzerne letztlich doch etwas auf die Stimmung gedrückt, nachbörslich enttäuschte zudem der Facebook-Konzern Meta mit seinem Umsatzausblick. Mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB rechnet die überwiegende Mehrheit von Volkswirten mit einer erneuten deutlichen Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte, um die rekordhohe Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen.

USA: - TECHWERTE SCHWACH - Wachstumssorgen im Technologiesektor haben die Erholungsrally am Mittwoch abgewürgt. Die Quartalsberichte und Prognosen von Schwergewichten wie Microsoft , der Google -Mutter Alphabet und des Chipherstellers Texas Instruments sorgten für Unruhe unter den Investoren. Vor allem an der technologielastigen Börse Nasdaq purzelten die Kurse. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 2,26 Prozent auf 11 405,90 Zähler ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich dagegen deutlich besser, mit 31 839,11 Zählern schloss der Index quasi unverändert. Hier stützten unter anderem Kursgewinne von Visa , der Quartalsbericht des Kreditkartenkonzerns kam bei Investoren besser an.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Schwäche der Technologiewerte in den USA dämpfte auch in Asien die Stimmung. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen büßte 0,1 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng hingegen um 1,7 Prozent nach oben.

DAX 13195,81 1,09

XDAX 13141,88 0,48

EuroSTOXX 50 3605,31 0,55

Stoxx50 3506,43 0,51

DJIA 31839,11 0,01

S&P 500 3830,60 -0,74

NASDAQ 100 11405,90 -2,26°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,86 0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0066 -0,14

USD/Yen 146,0450 -0,23

Euro/Yen 147,0055 -0,39°

ROHÖL:

Brent 96,02 0,33 USD

WTI 88,12 0,21 USD°

