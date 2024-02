dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und dürfte am Donnerstag auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben. Allzu hoch werden die Kursverluste aber wohl nicht ausfallen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger auf 16 850 Punkte. Damit nimmt der Dax etwas mehr Abstand zum Rekordhoch von gut 17 000 Zählern. Die Fed ließ das Zinsniveau wie erwartet unverändert. Sie machte deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege, argumentierte die Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Fed sei bereit, das hohe Zinsniveau länger beizubehalten.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen hat am Mittwoch die Marktteilnehmer an den US-Börsen vergrätzt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der zum Handelsstart noch auf eine Bestmarke knapp unter 38 600 Punkten gestiegen war, schloss schwach. Der S&P 500 und die technologiestarke Nasdaq-Börse weiteten ihre Verluste aus und gingen auf Tagestief aus dem Handel. Sie waren zuvor bereits von Verlusten der Aktien von Alphabet, Microsoft und AMD sowie zahlreicher weiterer Techwerte belastet worden. Der Dow beendete den Tag mit einem Minus von 0,82 Prozent auf 38 150,30 Zählern. Für den zu Ende gehenden Januar ergibt sich damit ein Plus von 1,2 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Ausbleibende Signale für rasche Zinssenkungen in den USA trübten die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,8 Prozent tiefer. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen legte zuletzt hingegen um 0,6 Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 0,8 Prozent. Die Märkte profitierten von möglichen staatlichen Stützungsmaßnahmen nach der jüngsten Schwäche.

^

DAX 16903,76 -0,40

XDAX 16808,30 -0,96

EuroSTOXX 50 4648,40 -0,31

Stoxx50 4212,81 -0,07

DJIA 38150,30 -0,82

S&P 500 4845,65 -1,61

NASDAQ 100 17137,24 -1,94°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 135,55 0,04%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0804 -0,04

USD/Yen 146,89 -0,19

Euro/Yen 158,69 -0,23°

ROHÖL:

^

Brent 80,79 0,24 USD

WTI 76,09 0,24 USD°

/jha/