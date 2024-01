dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach einem wechselhaften Start in das neue Börsenjahr 2024 dürfte der Dax am Mittwoch einige Punkte abgeben. Nahe 17 000 Punkten war er am Vortag nur um 40 Punkte an einem erneuten Rekord vorbeigeschrammt, doch für mehr fehlte die Kraft. Dies dürfte sich am zweiten Handelstag des Jahres fortsetzen: Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 16 724 Punkte. Erst bei 16 663 Zählern würde ihm ein erneuter Test der 21-Tage-Linie winken.

USA: - TECHWERTE SCHWÄCHELN - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger zum Start in das Börsenjahr 2024 bei den im Vorjahr stark gelaufenen Techwerten Kasse gemacht. Der Nasdaq 100 , der 2023 einen Gewinn von 54 Prozent einfuhr, verlor zum Börsenschluss am Dienstag 1,68 Prozent auf 16 543,94 Zähler. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang 2023 ein Plus von fast 14 Prozent. Am Dienstag kam er eher zäh voran, jedoch reichte dies im Verlauf für ein weiteres Rekordhoch. Am Ende des Tages blieb ein Plus von 0,07 Prozent auf 37 715,04 Punkte. Die Mehrheit der Anleger ziehe derzeit wohl ihre Wetten auf rasch sinkende Leitzinsen zurück und spekuliere darüber, dass der jüngste Börsenaufschwung übertrieben gewesen sei, hieß es am Markt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. Die Kursverluste der Technologiewerte in den USA dämpften auch in Asien die Stimmung. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,6 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index etwas deutlicher um 1,2 Prozent nach. In Japan dauert die Neujahrspause unterdessen noch an, hier wurde nicht gehandelt.

DAX 16769,36 0,11

XDAX 16732,15 -0,22

EuroSTOXX 50 4512,81 -0,20

Stoxx50 4091,98 -0,03

DJIA 37715,04 0,07

S&P 500 4742,83 -0,57

NASDAQ 100 16543,94 -1,68°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,77 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0956 0,11

USD/Yen 142,09 0,08

Euro/Yen 155,66 0,19°

ROHÖL:

Brent 75,73 -0,16 USD

WTI 70,20 -0,18 USD°

