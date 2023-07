dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach der stabilen Vorwoche zeichnen sich im Dax am Montag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16 146 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax 0,4 Prozent zugelegt. Ein Anlauf auf das Vierwochenhoch von 16 240 Punkten wurde allerdings schnell ausgebremst. Die Anleger agierten äußerst zurückhaltend, da in dieser Woche wichtige Leitzinsentscheidungen anstehen. Der Markt habe seitens der US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch eingepreist und erwarte diesen Zinsschritt am Donnerstag auch von der Europäischen Zentralbank (EZB), hieß es bei der Credit Suisse. Am Freitag folgt dann noch die Bank of Japan.

USA: - DOW STABIL - Nach neun Börsentagen mit Gewinnen in Folge ist dem Dow Jones Industrial am Freitag die Puste ausgegangen. Immerhin rettete der US-Leitindex noch ein Plus von 0,01 Prozent auf 35 227,69 Punkte über die Ziellinie. Für die Börsenwoche stand ein Gewinn von gut zwei Prozent zu Buche. Am Vortag hatte der Index den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres erreicht. "Erkennen die Investoren, dass der Hochpunkt der Leitzinsen erreicht ist, wenden sie sich wieder stärker der Aktienanlage zu", schrieb Chefinvestor Thorsten Weinelt von der Commerzbank. Mit einer zuletzt deutlich niedrigeren Inflation sinke für die Fed die Notwendigkeit, mit mehreren weiteren Zinserhöhungen dagegenzuhalten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die Woche der Notenbanken gestartet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 1,2 Prozent zu. Vorsicht prägte weiter das Geschehen vor den Zinsentscheiden in den USA, der Eurozone und Japan. Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Vertreter der Bank of Japan derzeit informierten Personen zufolge keine dringende Notwendigkeit sehen, sich mit den Nebenwirkungen ihres Programms zur Steuerung der Renditekurve zu befassen. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank um 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,4 Prozent ein.

