dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte auch am Dienstag in der Spanne der vergangenen Tage bleiben. Knapp unter der 16 000-Punkte-Marke und auf dem Jahreshoch fehlt es den Anlegern weiter an Kaufargumenten, die im weiteren Wochenverlauf etwa von Unternehmensberichten kommen könnten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 830 Punkte. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management hält die Debatte über die konjunkturellen Aussichten die Kurse in Zaum. Zwar zeichne die Berichtssaison ein einigermaßen konstruktives Bild, es gebe jedoch auch Unsicherheit, etwa wie sich strengere Kreditvergabestandards auf das Wachstum auswirken. Im Dax tun sich Anleger spätestens im Bereich oberhalb von 15 900 Punkten mit Käufen schwer.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben sich auch am Montag stabil gezeigt. Nach einer Schwächephase im März ging es bis Mitte April aufwärts. Seither befinden sich die wichtigsten vier US-Indizes in Wartestellung. Zudem gab es zum Wochenauftakt nur wenige kursbewegende Nachrichten. Mit Spannung wird daher vor allem auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichte von US-Technologieriesen gewartet. Der Dow Jones Industrial legte letztlich um 0,20 Prozent auf 33 875,40 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,2 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt hingegen um 0,5 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,6 Prozent.

