dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach dem Kursrutsch der vergangenen Woche dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag einen abermaligen Stabilisierungsversuch starten. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,1 Prozent höher auf 15 593 Punkte. In der Vorwoche hatten Sorgen über eine Wirtschaftsschwäche Chinas im Sog der Immobilienkrise des Landes sowie Bedenken, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den Dax belastet. Dabei war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen und zeitweise unter 15 500 Punkte gerutscht, hatte die Marke am Ende aber doch noch gehalten. Das war wichtig, denn ein Wochenschluss darunter hätte das Chartbild deutlich eingetrübt. Sollte der Dax diese Umkehr am Montag bestätigen, würde sich das kurzfristige Bild erst einmal wieder verbessern, erklärte Marktexperte Christoph Geyer. Doch die Lage dürfte "weiter angespannt bleiben".

USA: - WENIG BEWEGT NACH SCHWACHER WOCHE - Die US-Börsen haben sich am letzten Handelstag einer schwachen Woche nur noch wenig von der Stelle bewegt. Der Dow Jones Industrial glich am Freitag seine Anfangsverluste aus. Wenn auch nur moderat, verbuchten andere Indizes aber zum vierten Mal in Folge ein Minus. Die zentralen Themen blieben die gleichen: Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und blicken mit wachsender Sorge auf die chinesische Wirtschaft. Der Dow Jones Industrial schaffte den Dreh ins Plus: Der Leitindex schloss 0,07 Prozent höher bei 34 500,66 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Start in die Woche keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um ein halbes Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,4 Prozent. Der japanische Nikkei 225 legte hingegen kurz vor dem Handelsende um 0,6 Prozent zu. Die Krise auf dem Immobilienmarkt in China hatte sich zuletzt weiter zugespitzt und Konjunktursorgen geschürt. Im Fokus standen am Montag Konjunkturmaßnahmen. Am Markt hatte man sich aber ein beherzteres Eingreifen erhofft.

DAX 15574,26 -0,65

XDAX 15595,01 -0,12

EuroSTOXX 50 4212,95 -0,35

Stoxx50 3885,39 -0,53

DJIA 34500,66 0,07

S&P 500 4369,71 -0,01

NASDAQ 100 14694,84 -0,14°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,16 -0,17%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0884 0,10

USD/Yen 145,3565 -0,02

Euro/Yen 158,2015 0,09°

ROHÖL:

Brent 85,34 0,54 USD

WTI 81,87 0,62 USD°

