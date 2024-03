dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MODERAT IM PLUS - Der Dax dürfte knapp unter dem jüngsten Rekordhoch in die neue Handelswoche gehen. Bestmarken an den US-Börsen am Freitagabend sorgen hierzulande für Rückenwind. Allerdings wird der deutsche Leitindex diese am Montagmorgen wohl zumindest zunächst nicht in ebenfalls weitere Rekorde umsetzen können. So taxierte der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt moderat im Plus auf 17 750 Zähler. Das Rekordhoch vom Freitag lag bei rund 17 816 Zähler. Positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten, die Aussicht auf gute Geschäfte mit der Künstlichen Intelligenz und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen hatten die Rekordjagd an den US-Börsen zum Wochenschluss erneut befeuert. Sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P 500 hatten am Freitag Bestmarken erreicht.

USA: - DOW, NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Ein weiter freundliches Umfeld und positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten haben die US-Börsen zum Wochenschluss wieder in Rekordlaune versetzt. Sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P 500 erreichten am Freitag weitere Bestmarken, nachdem die Luft am Aktienmarkt zuletzt etwas raus war. Grundsätzlich wird dieser aber nach wie vor von der Hoffnung auf gute Geschäfte im Bereich Künstliche Intelligenz und der Aussicht auf geldpolitische Lockerungen getrieben. Letztere erhielt durch recht schwache Konjunkturdaten neue Nahrung. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,44 Prozent auf 18 302,91 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,80 Prozent auf 5137,08 Zähler bergauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,23 Prozent auf 39 087,38 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich aber ein Minus von 0,11 Prozent.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; CSI UND HANG SENG LEICHT IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan weiter nach oben ging, gaben die Börsen in China und Hongkong etwas nach. Der japanische Leitindex legte um ein halbes Prozent auf 40 190 Punkte zu und schloss damit erstmals über der Marke von 40 000 Punkten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte im späten Handel 0,30 Prozent ein. Beim CSI 300 , mit den großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen, lag das Minus zuletzt bei 0,05 Prozent.

DAX 17735,07 0,32%

XDAX 17743,41 -0,03%

EuroSTOXX 50 4894,86 0,35%

Stoxx50 4302,61 0,58%

DJIA 39087,38 0,23%

S&P 500 5137,08 0,80%

NASDAQ 100 18302,91 1,44%

RENTEN:

Bund-Future 132,68 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0844 0,06%

USD/Yen 150,30 0,10%

Euro/Yen 162,98 0,16%

ROHÖL:

Brent 83,56 +0,01 USD

WTI 79,86 -0,11 USD

