dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Jahresendrally stockt weiter

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax bleibt am Dienstag in Schlagdistanz zur Marke von 16 000 Punkten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15 955 Punkten etwa 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Damit lässt eine Fortsetzung der Jahresendrally auf sich warten. Sie hatte den Dax mit bis zu 16 041 Punkten in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangeführt. Seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit nahezu 10 Prozent gewonnen. "Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten wird es für den DAX schwer, kurzfristig wieder über die 16 000 zu springen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschließend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt." Einen Push könnten allerdings Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf geben, sollte sich der Abwärtstrend der Teuerungsrate stärker als erwartet fortgesetzt habe, so Altmann.

USA: - AUF RICHTUNGSSUCHE - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag weiter mit einer klaren Richtung schwergetan. Mit letztlich moderaten Verlusten knüpften sie an ihre verhaltene Entwicklung vom Freitag zum Ende einer starken Woche an. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am heutigen "Cyber Monday" 0,16 Prozent tiefer bei 35 333,47 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 4550,43 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,13 Prozent auf 15 961,98 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich auch am Dienstag überwiegend zurückgehalten. In den kommenden Tagen stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, etwas Inflationssignale aus den USA und Europa. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen war im späten Handel nahezu unverändert Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index indes fast ein Prozent ein. Moderate Gewinne gab es in Australien.

