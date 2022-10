dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinnmitnahmen zum Wochenabschluss

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE ERWARTET - Am Ende einer bislang guten Woche zeichnen sich im Dax deutliche Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 12 624 Punkte. Sein Wochenhoch hatte der Dax am Dienstag bei 12 931 Punkten erreicht. Das Wochenplus von zeitweise rund 4 Prozent schmolz seither auf zuletzt 2,7 Prozent zusammen. In den USA stockt die Erholung ebenfalls seit Dienstag. An diesem Freitag ist Optionsverfall. "Es ist außergewöhnlich, dass der Oktober-Verfall für so viel Aufsehen sorgt und für so viel Marktbewegung sorgen kann", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Normalerweise ist das den Quartalsterminen vorbehalten." Große Positionen, die nahe am Marktniveau liegen und entsprechend für Bewegung sorgen könnten, liegen laut Altmann bei 12 650 und 12500 Punkten. Generell sieht der Experte weiter steigende Zinsen als "große Sorge der Aktienanleger".

USA: - LEICHT IM MINUS - Die weiter steigenden Anleiherenditen haben die zeitweise deutliche Kurserholung am US-Aktienmarkt am Donnerstag ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und verlor zum Schluss 0,30 Prozent auf 30 333,59 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,80 Prozent auf 3665,78 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,51 Prozent auf 11 046,71 Punkte. Damit knüpften die Indizes an ihre schwache Vortagsentwicklung an, nachdem sie am Montag und Dienstag noch deutlich angezogen hatten

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag in unterschiedliche Richtungen bewegt - wobei sich die Ausschläge in Grenzen hielten. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag leicht nach und steuert damit auf ein minimales Wochenminus zu. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zum Wochenabschluss etwas nach unten. Der dortige, technologielastige Leitindex Hang Seng gab zuletzt rund 0,4 Prozent nach - seit vergangenem Freitag ist das ein Minus von rund zwei Prozent. Nur etwas besser sah es am Freitag in Shanghai aus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen, hielt sich zuletzt stabil. Auf Wochensicht gab der CSI 300 bislang ebenfalls rund zwei Prozent nach.

DAX 12767,41 +0,2%

XDAX 12670,38 -0,57%

EuroSTOXX 50 3492,85 +0,62%

Stoxx50 3424,30 +0,23%

DJIA 30333,59 -0,3%

S&P 500 3665,78 -0,8%

NASDAQ 100 11046,71 -0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,63 -0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9770 -0,16%

USD/Yen 150,40 0,17%

Euro/Yen 146,93 -0,01%

ROHÖL:

Brent 92,94 +0,56 USD

WTI 85,04 +0,53 USD

