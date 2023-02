dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach starken Vorgaben von der Wall Street zeichnen sich im Dax am Mittwoch deutliche Auftaktgewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent höher auf 15 456 Punkte. Damit rückt das Jahreshoch vom vergangenen Donnerstag bei 15 520 Punkten wieder in den Fokus.

USA: - GEWINNE - Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Inflation in den USA hat die dortigen Börsen am Dienstag letztlich beflügelt. Die Anleger reagierten unter dem Strich erleichtert auf Aussagen des heimischen Notenbankchefs Jerome Powell, wonach unter anderem der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Allerdings sei dieser noch in einem "sehr frühen Stadium" und weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern. Gleichwohl zogen insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte deutlich an.

ASIEN: - VERHALTEN - Die wichtigsten Börsen in Asien haben sich am Mittwoch im Großen und Ganzen nicht den Kursgewinnen in den USA angeschlossen. In Tokio ging der Nikkei-225 mit einem Abschlag von 0,33 Prozent bei 27 606,46 Punkten aus dem Handel. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gab zuletzt um 0,24 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nur knapp um 0,12 Prozent zulegte.

DAX 15320,88 -0,16

XDAX 15416,89 0,32

EuroSTOXX 50 4209,31 0,09

Stoxx50 3877,57 0,55

DJIA 34156,69 0,78

S&P 500 4164,00 1,29

NASDAQ 100 12728,27 2,12°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,24 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0732 0,06

USD/Yen 131,0975 0,01

Euro/Yen 140,6920 0,07°

ROHÖL:

Brent 83,81 +0,12 USD

WTI 77,38 +0,24 USD

