dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Der Dax wird sich am Mittwoch zum Handelsstart wohl einen Großteil der tags zuvor abgeschmolzenen Gewinne zurückholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 12 879 Punkte. Damit zeichnet sich ein weiterer Versuch ab, die 50-Tage-Linie bei aktuell 12 852 Punkten zu überwinden. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Tags zuvor war der Dax mit der US-Eröffnung bereits bis auf 12 931 Punkte geklettert, bevor er im Einklang mit der Wall Street nach unten abdrehte. Zuvor hatte sich der Dax seit dem Tief am Donnerstag bei 12 000 Punkten in vier Tagen immerhin um fast acht Prozent erholt.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag dank weiterer guter Unternehmenszahlen fortgesetzt. Wirtschaftssorgen traten nach durchwachsenen Konjunkturdaten in den Hintergrund. Nach einem frühen Kursplus von über zwei Prozent behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial am Ende einen Gewinn von 1,12 Prozent auf 30 523,80 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte letztlich um 1,14 Prozent auf 3719,98 Punkte zu und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete immerhin einen Kursanstieg um 0,77 Prozent auf 11 147,74 Zähler.

ASIEN: - NIKKEI 225 IM PLUS; CSI 300 UND HANG SENG IM MINUS - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 weiter zu und stieg zuletzt um 0,6 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen fiel dagegen um rund ein Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der technologielastige Leitindex Hang Seng zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein.

^

DAX 12765,61 0,92%

XDAX 12826,86 1,37%

EuroSTOXX 50 3463,83 0,64%

Stoxx50 3414,70 -0,12%

DJIA 30523,80 1,12%

S&P 500 3719,98 1,14%

NASDAQ 100 11147,74 0,77%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 137,11 -0,17%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 0,9837 -0,2%

USD/Yen 149,31 0,03%

Euro/Yen 146,88 -0,18%

°

ROHÖL:

^

Brent 90,42 +0,41 USD

WTI 83,64 +0,82 USD

°

/zb