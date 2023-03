dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Der Dax dürfte am Freitag an die Vortageserholung seit Donnerstagvormittag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart gut 0,3 Prozent höher auf 15 379 Punkte. Damit zieht er nach dem Vierwochentief bei 15 150 Punkten tags zuvor im frühen Handel nun wieder in Richtung der 21-Tage-Linie, um die er zuletzt gependelt war. Bei etwa 15 500 Punkten wartet dann eine weitere Charthürde. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 0,8 Prozent vorne. Seit Anfang Februar befindet er sich in einer recht engen Seitwärtsbewegung auf Richtungssuche. Im US-Handel hatten S&P 500 und Nasdaq 100 langfristige Durchschnittslinien letztlich verteidigen können, wenn auch mit Mühe. Die hartnäckig hohen Zinsen wurden von den Anlegern nach schwachem Start doch ignoriert.

USA: - GEWINNE - Anhaltend hohe Zinsen haben die Anleger am Donnerstag an der Wall Street nur zu Beginn in der Defensive gehalten. Letztlich ging es deutlich aufwärts, auch für die besonders zinssensitiven Wachstumswerte. Der Dow Jones Industrial schloss 1,05 Prozent höher bei 33 003,57 Punkten. Dank eines Kursfeuerwerks bei Salesforce hielt sich der US-Leitindex durchgehend im Plus, obwohl die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf das höchste Niveau seit November geklettert war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten bestätigt, dass die straffe Geldpolitik der US-Notenbank bisher keine sichtbaren Auswirkungen auf den boomenden Arbeitsmarkt zeigt. Der S&P 500 legte um 0,76 Prozent auf 3981,35 Punkte zu und gewann damit den Kampf um seine 200-Tage-Linie. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,89 Prozent auf 12 044,87 Punkte. Auch er liegt nach dem Dreh ins Plus wieder über der 200-Tage-Linie, die bei technisch orientierten Börsianern als Indikator für den langfristigen Trend stark beachtet wird.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag überwiegend zugelegt. Rückenwind kam von der Wall Street, die anhaltenden Zinssorgen getrotzt hatte. In Tokio schloss der japanische Nikkei 225 1,6 Prozent höher. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg im späten Handel um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um knapp ein Prozent zu.

^

DAX 15327,64 +0,15%

XDAX 15379,22 +0,44%

EuroSTOXX 50 4240,59 +0,59%

Stoxx50 3899,20 +0,82%

DJIA 33003,57 +1,05%

S&P 500 3981,35 +0,76%

NASDAQ 100 12044,87 +0,89%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,67 +0,12%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0613 +0,12%

USD/Yen 136,62 -0,04%

Euro/Yen 144,99 +0,08%

°

ROHÖL:

^

Brent 84,61 -0,14 USD

WTI 78,04 -0,12 USD

°

/mis