dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Die Stabilisierung des Dax setzt sich am Dienstag zunächst fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15 008 Punkte. Im Zuge anhaltender Verunsicherung in der europäischen Bankenbranche war er tags zuvor mit zunächst 14 458 Punkten auf das tiefste Niveau seit den ersten Tagen des Jahres abgesackt. Der Dax schaffte dann aber eine imposante Erholung um zeitweise mehr als 500 Punkte und schloss klar im Plus. Auch im Stoxx Europe 600 Banks setzte sich nach anfänglichem Schock letztlich die Erleichterung über die "Notfallrettung" der Credit Suisse durch die UBS und die Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken durch. Die Erleichterungsrally, wie sie die Experten der Commerzbank nennen, setzte sich nach robuster Wall Street am Morgen in Asien fort. Weiter warten die Anleger mit Spannung, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagieren wird und ob sie ihre Zinswende zur Inflationsbekämpfung fortsetzt.

USA: - ERHOLT - Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) durch die Konkurrentin UBS hat am Montag auch unter den Anlegern an den US-Börsen Erleichterung ausgelöst. Die Verluste an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen vom Freitag wurden größtenteils wieder wettgemacht. Zudem half eine Vereinbarung zwischen sechs führenden Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB). US-Dollar-Geschäfte mit siebentägiger Laufzeit werden ab sofort täglich abgehalten, da die Versorgung mit der Weltreservewährung Dollar insbesondere für das internationale Geschäft großer Geldhäuser wichtig ist. Das gilt erst recht in unruhigen Zeiten. Der Dow Jones Industrial legte um 1,20 Prozent auf 32 244,58 Punkte zu. Am Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index nach deutlichen Verlusten ein knappes Wochenminus verbucht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,89 Prozent auf 3951,57 Punkte nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um moderatere 0,34 Prozent auf 12 562,61 Zähler. Er hatte sich in der vergangenen Woche deutlicher erholt.

ASIEN: - GEWINNE - Die Erholungsrally der Börsen Europas und der Wall Street hat am Dienstag die Aktienmärkte Asiens angetrieben. Obwohl die Risiken durch die Regionalbankenkrise in den USA und die Probleme der Credit Suisse weiter schwelen, hat die Notrettung der Credit Suisse durch die UBS sowie die Liquiditätsbereitstellung für die Branche durch große Notenbanken die Nerven der Anleger erst einmal beruhigt. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann zuletzt 0,7 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,9 Prozent. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 14933,38 +1,12%

XDAX 14995,38 +1,52%

EuroSTOXX 50 4119,42 +1,34%

Stoxx50 3777,94 +1,00%

DJIA 32244,58 +1,20%

S&P 500 3951,57 +0,89%

NASDAQ 100 12562,61 +0,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,41 +0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0717 -0,06%

USD/Yen 131,24 -0,06%

Euro/Yen 140,65 -0,11%

ROHÖL:

Brent 73,05 -0,74 USD

WTI 67,15 -0,49 USD

