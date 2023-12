dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter auf Rekordkurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Jahresendrally des Dax geht zum Dezember-Start weiter: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,5 Prozent höher auf 16 299 Punkte. Bis zum Rekordhoch bei 16 528 Punkten ist der Weg charttechnisch frei. "Es war ein November, an den man sich erinnert", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management zum Monatswechsel. Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung, ohne dabei eine schwere Rezession hervorzurufen. Eine aktuell moderatere Teuerung stelle das Zinsniveau infrage - mit entsprechendem Schub für risikoreichere Anlagen wie Aktien. Heißt: Investoren setzen auf baldige Zinssenkungen. Die laufende Jahresendrally hat den Dax inzwischen über 11 Prozent von seinem Oktober-Tief weggetrieben. Im November gewann der deutsche Leitindex 9,5 Prozent. Damit hat er den Großteil der Korrektur seit August aufgeholt. Der marktbreite US-Index S&P gewann im November rund 9 Prozent und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sogar fast 11 Prozent.

USA: - GEWINNE - Zum Ausklang eines starken Börsenmonats haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes am Donnerstag sehr unterschiedlich entwickelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial profitierte von starken Salesforce-Zahlen und ging dank einer späten Marktrally 1,47 Prozent höher mit 35 950,89 Punkten aus dem Handel. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Januar vergangenen Jahres.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Freitag zurückgehalten. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten 0,2 Prozent im Minus. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,3. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 0,2 Prozent ein. Während die Anleger in Tokio auf einen positiven Börsenmonat November zurückblicken, standen die Notierungen in China weiter unter Druck.

