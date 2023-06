dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax über 16 000 Punkten erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16 000 Punkte versuchen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent im Plus bei 16 027 Punkten. Das bisherige Wochenhoch wartet dann bei 16 114 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitliche Verluste am Vorabend letztlich noch wettgemacht. Der marktbreite S&P 500 lauert auf ein Jahreshoch. Wie zuletzt in Europa verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In dieser Woche stehen nach Einschätzung von Experten keine wichtigen Daten mehr an. Die Investoren würden sich daher vor Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einer Woche zurückhalten.

USA: - ROBUST - Nach einem verhaltenen Wochenauftakt sind die New Yorker Aktienkurse auch am Dienstag nicht richtig in Schwung gekommen. Die unsicheren Konjunkturperspektiven und der am 14. Juni erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben nach der Beilegung des US-Schuldenstreits im Mittelpunkt des Interesses. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,03 Prozent knapp im Plus bei 33 573,28 Punkten. Besser entwickelte sich der marktbreite S&P 500 . Er stieg letztlich um 0,24 Prozent auf 4283,85 Punkte. Positiv auffällig waren im Nebenwerte-Bereich Kurserholungen bei einigen US-Regionalbanken. Der technologielastige Nasdaq 100 war mit 14 558,09 Zähler kaum verändert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,3 Prozent nachgab.

^

DAX 15992,44 0,18%

XDAX 16037,23 0,58%

EuroSTOXX 50 4295,22 0,05%

Stoxx50 3995,38 0,33%

DJIA 33573,28 0,03%

S&P 500 4283,85 0,24%

NASDAQ 100 14558,09 0,01%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 134,59 +0,11%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0686 -0,06%

USD/Yen 139,33 -0,22%

Euro/Yen 148,88 -0,29%

°

ROHÖL:

^

Brent 75,83 -0,46 USD

WTI 71,33 71,33 USD

°

/mis