dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steigt Richtung Jahreshoch

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte sich zum Wochenstart weiter in Richtung Jahreshoch bei 15 658 Punkte vorarbeiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart gut 0,3 Prozent höher auf 15 624 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach einem zwischenzeitlichen Vierwochentief von 15 150 Punkte letztlich nach fast zweieinhalb Prozent gewonnen. Auch in den USA war die Erholung am Freitag nach dem europäischen Handelsende weitergegangen. Vor allem auf den japanischen Markt übertrug sich der positive Trend am Morgen. In China taten sich die Anleger schwerer. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses wurde ein Wachstumsziel von "rund fünf Prozent" ausgegeben. Im Vorjahr waren 5,5 Prozent angestrebt worden.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich vor dem Wochenende in guter Verfassung präsentiert. Wieder sinkende Renditen im US-Anleihehandel sowie gute Vorgaben aus Asien und Europa verhalfen dem Dow Jones Industrial am Freitag zu einem Plus von 1,17 Prozent auf 33 390,97 Punkte. Auf Wochensicht hat der Leitindex damit 1,7 Prozent gewonnen. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten aus China. Der S&P 500 stieg am Freitag um 1,61 Prozent auf 4045,64 Punkte und überwand wieder die 4000er Marke. Noch stärker ging es mit dem Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 nach oben, der um 2,04 Prozent auf 12 290,81 Punkte zulegte. Hier schoben Schwergewichte wie Apple , Amazon und Tesla den Index an. Auch auf Wochensicht ließ der Nasdaq 100 mit einem Plus von 2,7 Prozent den Dow hinter sich.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag überwiegend zugelegt. Rückenwind kam von der Wall Street, die auch am Freitag Zinssorgen getrotzt hatte. In Tokio stieg der japanische Nikkei 225 um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um gut ein halbes Prozent zu, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen im späten Handel um 0,3 Prozent stieg. Kursgewinne gab es in Südkorea und Japan.

^

DAX 15578,39 +1,64%

XDAX 15623,94 +1,59%

EuroSTOXX 50 4294,80 +1,28%

Stoxx50 3924,59 +0,65%

DJIA 33390,97 +1,17%

S&P 500 4045,64 +1,61%

NASDAQ 100 12290,80 +2,04%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,27 +0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0646 +0,11%

USD/Yen 135,73 -0,07%

Euro/Yen 144,50 +0,03%

°

ROHÖL:

^

Brent 85,26 -0,57 USD

WTI 79,13 -0,55 USD

°

