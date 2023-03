dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steigt Inflationsdaten weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Die Anleger zeigen sich am Donnerstag bei deutschen Aktien vor Verbraucherpreisdaten durchaus mutig. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,25 Prozent höher auf 15 368 Punkte. Am Nachmittag gibt es dann Inflationszahlen aus Deutschland für den März. Im Nebenwerte-Bereich gilt es außerdem zahlreiche Geschäftsberichte zu verarbeiten. Angesichts nachlassender Sorgen über den Bankensektor hatte der Dax einen starken Vortag auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Wochen beendet. Unter den meistbeachteten Indikatorlinien hat der Leitindex mittlerweile auch den 50-Tage-Durchschnitt wieder übertroffen. Banken, Immobilien- und Tech-Werte prägten später auch in New York die Erholung. Laut der Commerzbank richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes nun wieder stärker auf die Wirtschaft und die Preisstabilität. Experten rechnen damit, dass sich die Inflation in Deutschland auf ihrem hohen Niveau weiterhin abschwächt. Im Schnitt rechnen Ökonomen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,3 Prozent.

USA: - GEWINNE - Eine optimistische Quartalsprognose des größten US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology hat am Mittwoch an den US-Börsen die Stimmung wieder gehoben und die Kurse vorangetrieben. Der technologielastige Index Nasdaq 100 , in dem etliche Halbleitergrößen enthalten sind, stieg um 1,87 Prozent auf 12 846,03 Punkte. Hier gehörten die Papiere von Micron denn auch zu den größten Gewinnern. Daneben setzten Investoren wieder auf Zinssenkungen in den USA. Die Renditen für zweijährige US-Anleihen seien "dramatisch" gefallen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Sie lägen damit deutlich unter dem Leitzins der US-Notenbank Fed, der Markt antizipiere also bereits Zinssenkungen. Mit dieser Konstellation lasse sich die Erholung am Aktienmarkt begründen. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,00 Prozent auf 32 717,60 Punkte. Auch dort war mit Intel eine Chip-Aktie der Spitzenreiter mit einem Aufschlag von fast acht Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,42 Prozent auf 4027,81 Zähler und schaffte es damit wieder über die 4000er Marke.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 0,2 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent ein. Gewinn gab es hingegen in Südkorea, Taiwan und Australien.

DAX 15328,78 +1,23%

XDAX 15358,00 +1,51%

EuroSTOXX 50 4231,27 +1,51%

Stoxx50 3888,55 +1,22%

DJIA 32717,60 +1,00%

S&P 500 4027,81 +1,42%

NASDAQ 100 12846,03 +1,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,53 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0839 -0,04%

USD/Yen 132,62 -0,19%

Euro/Yen 143,76 -0,23%

ROHÖL:

Brent 78,04 -0,24 USD

WTI 72,77 -0,20 USD

