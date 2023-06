dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax prallt von 16 000 Punkten zurück

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax dürfte seine leichten Vortagesverluste an Fronleichnam zunächst ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 904 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax einmal mehr an der Charthürde von 16 000 Punkten festgelaufen. Nun droht ein neuerlicher Test der leicht steigenden 50-Tage-Linie bei aktuell 15 815 Punkten. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Im US-Handel hatten vor allem die zuletzt starken Technologiewerte am Vorabend einen schweren Stand. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 kam deutlich von seinem jüngsten Hoch seit April 2022 zurück. Steigende Anleiherenditen hatten den Anlegern die Lust auf Aktien vermiest. Der Markt setzt auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada mit einer Erhöhung überraschte.

USA: - TECH-VERLUSTE - Zur Wochenmitte haben die Anleger an den US-Börsen bei Technologiewerten Kasse gemacht. Zinsperspektiven rückten vor den Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone, die in der kommenden Woche anstehen, wieder stärker in den Fokus, auch weil die Zentralbank Kanadas überraschend den Leitzins angehoben hatte. Der Nasdaq 100 sank um 1,75 Prozent auf 14 303,29 Punkte. Die Standardwerte an der Wall Street zeigten sich robuster. Der Dow Jones Industrial ging 0,27 Prozent höher mit 33 665,02 Punkten über die Ziellinie. Der marktbreite S&P 500 verlor dagegen 0,38 Prozent auf 4267,52 Zähler.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Unsicherheit in puncto der Zinspolitik der Notenbank und steigende Anleiherenditen haben die meisten Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Investoren setzen offenbar auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada mit einer Erhöhung überrascht hatte. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um ein halbes Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai kaum verändert notierte. Verluste gab es auch in Australien, während es an der indischen Börse etwas nach oben ging. Der indische Aktienmarkt profitiert schon eine Weile von Geldzuflüssen ausländischer Investoren, die angesichts einer eher trägen Wirtschaftsentwicklung Chinas nach aussichtsreicheren, aufstrebenden Märkten suchen.

