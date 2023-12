dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax moderat höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte mit moderaten Gewinnen in die letzte, verkürzte Handelswoche des Jahres starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,37 Prozent höher auf 16 768 Punkte. Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten großen Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen. Gleichwohl sind deutlichere Kursbewegungen bei Einzelwerten nicht ausgeschlossen. Mit einem Dax-Plus von bislang rund einem Fünftel ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr. Einen großen Teil dieses Gewinns fuhr der Index in einer Jahresendrally von Ende Oktober bis Mitte Dezember ein, die in einem Rekordhoch knapp über 17 000 Punkten gipfelte. Seither konsolidiert er, denn die Erwartungen an die Notenbanken der USA und der Eurozone in puncto baldiger Zinssenkungen sind bereits sehr hoch.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag etwas höher geschlossen. Viel Bewegung gab es nicht, an einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen an den US-Börsen fiel vor diesem Hintergrund schwach aus, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist. Der Dow Jones Industrial legte um 0,43 Prozent auf 37 545,33 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 4774,75 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,60 Prozent auf 16 878,46 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Eine durchaus gute Stimmung an der Wall Street hat am Mittwoch auch den Börsen Asiens geholfen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,1 Prozent. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. In Hongkong zog der Hang-Seng-Index um rund zwei Prozent an.

^

DAX 16706,18 0,11%

XDAX 16721,55 -0,05%

EuroSTOXX 50 4521,47 -0,07%

Stoxx50 4078,15 -0,01%

DJIA 37545,33 0,43%

S&P 500 4774,75 0,42%

NASDAQ 100 16878,46 0,60%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 138,00 0,16%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1043 0,00%

USD/Yen 142,57 0,10%

Euro/Yen 157,44 0,11%

°

ROHÖL:

^

Brent 80,88 +0,03 USD

WTI 75,44 -0,12 USD

°

/mis