dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax moderat im Plus erwartet

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag kleine Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 14 406 Punkte. Der Dax tut sich nach wochenlanger Rally auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni etwas schwer - nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September. Auch die US-Erholung stagniert auf dem höchsten Niveau seit August im Dow Jones sowie September im marktbreiten S&P 500 und den Technologie-Indizes der Nasdaq. Letztere kamen am Vorabend sogar deutlicher zurück. Die Wachstumshoffnungen der Anleger für China erhielten durch die stark steigenden Covid-Fälle wieder einen Dämpfer. Nach ihrem schlechten Wochenstart zeigten sich Asiens Börsen am Morgen aber zuletzt etwas erholt.

USA: - VERLUSTE - Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ist verhalten in die verkürzte Thanksgiving-Woche gestartet. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen schlossen schwach. Insgesamt fehlte es an Impulsen. Etwas Nervosität herrscht angesichts der Corona-Lage in China: Gestiegene Infektionszahlen und der erste Corona-Tote seit gut einem halben Jahr verunsichern die Anleger. Am Montag pendelte der Dow zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten, bevor er mit minus 0,13 Prozent auf 33 700,28 Punkte aus dem Handel ging. Der S&P 500 gab um 0,39 Prozent auf 3949,94 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 1,01 Prozent auf 11553,45 Punkte. Nachdem der Dow in der vergangenen Woche auf ein Dreimonatshoch gestiegen sei, konsolidiere er, hieß es von Börsianern. Nach fast 18 Prozent, die der Index seit Mitte Oktober gewonnen hat, läuft er nun im Großen und Ganzen seitwärts.

ASIEN: - CHINA TEILS ERHOLT, TOKIO IM PLUS - Nachdem die zunehmend angespannte Corona-Lage in China die Investoren in Asien zum Wochenstart verunsichert hat, erholten sich die Kurse am Dienstag zumindest in Festlandchina teilweise. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings um mehr als ein Prozent sank. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 0,6 Prozent höher.

DAX 14379,93 -0,36%

XDAX 14404,42 -0,27%

EuroSTOXX 50 3909,28 -0,40%

Stoxx50 3710,42 +0,08%

DJIA 33700,28 -0,13%

S&P 500 3949,94 -0,39%

NASDAQ 100 11553,45 -1,06%

Bund-Future 140,31 +0,19%

Euro/USD 1,0257 +0,15%

USD/Yen 141,82 -0,18%

Euro/Yen 145,46 -0,05%

Brent 87,48 +0,03 USD

WTI 80,01 -0,03 USD

