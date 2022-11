dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht im Minus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE NACH RALLY - Sorgen vor einer neuen Eskalation zwischen der Nato und Russland nach einem Raketeneinschlag in Polen könnten zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt rasch in den Hintergrund rücken. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und nicht aus Russland, wie zuerst befürchtet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start nur noch 0,26 Prozent tiefer auf 14 341 Punkte, nachdem es zuvor nach weitaus größeren Verlusten ausgesehen hatte. Die Luft für den deutschen Leitindex wird auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni gleichwohl dünner. Ausgehend von seinem Jahrestief Ende September hat er gemessen an seinem Vortagesschlusskurs mittlerweile um mehr als ein Fünftel gewonnen. Ausschlaggebend für die jüngste Rally ist ein sich abschwächender Preisdruck in den USA. Damit verbunden sind am Markt Hoffnungen auf einen nachlassenden Zinsdruck.

USA: - GEWINNE - Die am Dienstag zum Börsenstart wieder aufgenommene Rally am US-Aktienmarkt hat im Handelsverlauf einen Dämpfer erhalten. Nachdem zunächst weitere Signale eines tendenziell nachlassenden Inflationsdrucks der Wall Street spürbar Rückenwind beschert hatte, setzten im späteren Verlauf Gewinnmitnahmen ein. Der Dow Jones Industrial , der sich der Marke von 34 000 Punkten zeitweise deutlich angenähert hatte, drehte vorübergehend in die Verlustzone, konnte aber letztlich ein kleines Plus in den Feierabend retten. Die anderen Indizes legten zum Teil deutlich zu. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent auf 33 592,92 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,87 Prozent auf 3991,73 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,45 Prozent auf 11 871,15 Zähler, nachdem er zuvor um fast drei Prozent gestiegen war.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um etwas mehr als ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um knapp ein Prozent. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 0,1 Prozent höher.

DAX 14378,51 +0,46%

XDAX 14275,79 +0,17%

EuroSTOXX 50 3915,09 +0,71%

Stoxx50 3693,37 +0,55%

DJIA 33592,92 +0,17%

S&P 500 3991,73 +0,87%

NASDAQ 100 11871,15 +1,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 139,12 -0,43%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0371 +0,17%

USD/Yen 139,87 +0,50%

Euro/Yen 145,06 +0,67%

ROHÖL:

Brent 93,35 -0,51 USD

WTI 86,30 -0,62 USD

