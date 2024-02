dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kratzt weiter am Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax versucht am Dienstag wieder sein Ende letzter Woche erreichtes Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten zu erreichen. Damit tut sich der Leitindex gerade etwas schwer, da Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen jüngst angesichts starker Wirtschaftsdaten aus den USA einen Dämpfer bekommen hatten. Etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax nun mit plus 0,22 Prozent auf 16 941 Punkte. Vorgaben aus Übersee zeigen ein gemischtes Bild. In New York wurden die Börsen am Vortag auf ihrer Rekordjagd etwas ausgebremst. In China halfen staatliche Stützungsmaßnahmen dem Aktienmarkt nach oben. In der Berichtssaison hierzulande steht am Dienstag der Chiphersteller Infineon mit Quartalszahlen im Blick.

USA: - VERLUSTE - Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen haben steigende Zinsen an den Kapitalmärkten zum Wochenbeginn die Rally der Aktien beendet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen setzte die starke Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Allerdings konnten die großen Börsenindizes ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf eingrenzen. Der Dow Jones Industrial verlor zum Handelsende 0,71 Prozent auf 38 380,12 Zähler. Besser hielten sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem moderaten Abschlag von 0,17 Prozent auf 17 613,04 Punkte und auch der marktbreite S&P 500 , der um 0,32 Prozent nachgab auf 4942,81 Punkte.

ASIEN: - CSI UND HANG SENG DEUTLICH IM PLUS; NIKKEI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach den Gewinnen zum Start in die Woche wieder etwas nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong deutlich an. Hier stützen die Ankündigungen der Regierung, sich das Geschehen am Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen genau anzuschauen und gegebenenfalls einzugreifen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen legte im späten Handel mehr als drei Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann zuletzt fast vier Prozent. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 dagegen etwas mehr als ein halbes Prozent ein und gab damit die Gewinne vom Montag wieder ab.

DAX 16904,06 -0,08%

XDAX 16915,59 -0,12%

EuroSTOXX 50 4655,27 0,02%

Stoxx50 4216,57 0,24%

DJIA 38380,12 -0,71%

S&P 500 4942,81 -0,32%

NASDAQ 100 17613,04 -0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,32 0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0750 0,07%

USD/Yen 148,43 -0,14%

Euro/Yen 159,56 -0,07%

ROHÖL:

Brent 78,10 +0,11 USD

WTI 72,88 +0,10 USD

