dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kommt kaum vom Fleck

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem ruhigen Feiertagshandel dürfte sich im Dax am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start zwei Punkte höher auf 15 954 Punkte. Damit läge er zwischen der runden Marke von 16 000 Punkten und seiner 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend anzeigt. Impulse von der Wall Street fehlen - hier wurde tags zuvor nicht gehandelt. Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Dax am Montag anfangs bis auf 16 079 Punkte angeschoben. Dann fehlten jedoch im dünnen Handel Anschlusskäufe.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE VOR DEM PFINGSTWOCHENENDE, MODERATE GEWINNE DANACH - Die US-Aktienmärkte sind mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Anstieg von 1,00 Prozent bei 33 093,34 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,30 Prozent auf 4205,45 Punkte. Der Nasdaq 100 setzte seine Rally fort und gewann letztlich 2,58 Prozent auf 14 298,41 Punkte. Nach der Handelspause am Montag zeichneten sich am Dienstag moderate Gewinne für die US-Börsen ab.

ASIEN: - KURSVERLUSTE IN CHINA - Wirtschaftssorgen haben auch am Dienstag auf den Börsen Chinas gelastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai fiel um mehr als ein Prozent, und auch an der Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es abwärts. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor Handelsende moderat zu Prozent.

DAX 15952,73 -0,20%

XDAX 15951,02 -0,22%

EuroSTOXX 50 4320,01 -0,40%

Stoxx50 4023,24 -0,11%

DJIA 33093,34 1,00%

S&P 500 4205,45 1,30%

NASDAQ 100 14298,41 2,58%

Bund-Future 134,31 +0,08%

Euro/USD 1,0706 -0,02%

USD/Yen 140,33 -0,08%

Euro/Yen 150,24 -0,10%

Brent 76,61 -0,49 USD

WTI 72,36 -0,35 USD

