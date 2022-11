dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax kaum verändert ohne US-Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Ohne Vorgaben von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag fast unverändert starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 2 Punkte höher auf 14 541 Punkte. Tags zuvor hatte er mit 14 570 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Dem Dax winkt die achte Woche mit Gewinnen in Folge. In den vergangenen vier Handelstagen legte er bislang um 0,7 Prozent zu. Er peilt damit das nächste Zwischenhoch aus dem Juni bei 14 709 Punkten an. An der Wall Street gab es am Donnerstag eine Feiertagspause für "Thanksgiving". Auch zum Wochenausklang findet dort am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

USA: - KEIN HANDEL AM DONNERSTAG WEGEN 'THANKSGIVING' -

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Aktienmärkte Asiens haben am Freitag überwiegend nachgegeben. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab. In China nähren die hohen Corona-Zahlen weiter Sorgen, dass umfangreiche Lockdowns abermals auf der Wirtschaft des Landes und damit auch auf der Weltkonjunktur lasten könnten. Verluste gab es auch an die Börse in Indien.

^

DAX 14539,56 +0,78%

XDAX 14554,75 +0,87%

EuroSTOXX 50 3961,99 +0,39%

Stoxx50 3766,05 +0,16%

DJIA 34194,06 +0,28%

S&P 500 4027,26 +0,59%

NASDAQ 100 11838,72 +0,97%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 141,88 -0,10%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0409 -0,04%

USD/Yen 138,68 +0,11%

Euro/Yen 144,35 +0,07%

°

ROHÖL:

^

Brent 85,69 +0,35 USD

WTI 78,43 +0,49 USD

°

/mis