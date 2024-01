dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax höher erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Unter dem Einfluss von Quartalsbilanzen großer Technologiekonzerne dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang einlegen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,66 Prozent höher auf 16 737 Punkte. Nun muss sich zeigen, ob ihm die Kraft reicht für weiteren Zuwachs, nachdem der Bereich um 16 750 Punkte jüngst ein größerer Widerstand war. Gute Stimmung herrscht im Technologiesektor, wo in den USA am Vorabend nach dem Börsenschluss der Streamingkonzern Netflix mit seinen Quartalszahlen die Anleger überzeugen konnte. Der Zuwachs der Kundenzahl übertraf die Erwartungen deutlich. Somit habe Netflix mit Blick auf die weiteren Quartalsbilanzen von Tech-Konzernen eine positive Note gesetzt, schrieb Analystin Sophie Lund-Yates von der Investment-Plattform Hargreaves Lansdown. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlichen IBM und Tesla ihre Geschäftszahlen. Hierzulande steht mit SAP am Mittwoch ebenfalls ein Tech-Schwergewicht mit Quartalszahlen im Fokus. Europas größter Softwarehersteller profitierte im Schlussquartal beim Umsatz weiter vom starken Wachstum seiner Cloudangebote. Und im Tagesgeschäft verdiente SAP mehr als gedacht. Zum Wochenauftakt hatten die SAP-Aktien mit etwas über 150 Euro ein Rekordhoch erreicht.

USA: - UNEINHEITLICH - Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer Konzerne hat die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,25 Prozent auf 37 905,45 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4864,60 Zähler aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,43 Prozent auf 17 404,21 Punkte. Zum Wochenauftakt hatten noch alle drei Börsenbarometer Höchststände erreicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,2 Prozent und in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent. Die zuletzt sehr schwachen China-Börsen hatten bereits am Vortag von Spekulationen hinsichtlich staatlicher Unterstützung profitiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 konsolidierte mit minus 0,8 Prozent weiter auf hohem Niveau.

^

DAX 16627,09 -0,34

XDAX 16660,38 -0,04

EuroSTOXX 50 4465,91 -0,32

Stoxx50 4058,75 -0,37

DJIA 37905,45 -0,25

S&P 500 4864,60 0,29

NASDAQ 100 17404,21 0,43

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,94 +0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0864 0,13

USD/Yen 147,87 -0,33

Euro/Yen 160,64 -0,20

°

ROHÖL:

^

Brent 79,63 +0,08 USD

WTI 74,46 +0,09 USD

°

/mis