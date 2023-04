dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich nahe der 16 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Nahe den 16 000 Punkten mangelt es den Anlegern am Montag wohl zunächst an Kaufargumenten. Mit einem etwas leichteren Auftakt dürfte sich der Dax wie zuletzt im Bereich unterhalb 15 900 Punkten bewegen: Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,2 Prozent im Minus auf 15 850 Punkte. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bleiben die 16 000-Punkte-Marke und das Rekordhoch von 16 290 Punkten das Thema der Stunde am deutschen Aktienmarkt. "Der Verlauf der Berichtssaison wird sicherlich maßgeblich mitentscheiden, ob der Dax einen neuen Rekord feiern darf oder ob er kurz davor abdreht", sagte der Experte am Morgen. Die Berichtssaison der Unternehmen füllt aber erst in den kommenden Tagen wieder so richtig die Agenda. Zu Wochenbeginn könnten aber Impulse vom Ifo-Geschäftsklimaindex kommen. Bei dem deutschen Stimmungsbarometer gehen die Experten der Schweizer Bank UBS von einer erneuten Verbesserung aus.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die Kursbewegungen an den US-Börsen sind am ohnehin lethargischen Freitag bis zum Handelsende fast vollständig zum Erliegen gekommen. Mangels Impulsen schloss der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,07 Prozent bei 33 808,96 Punkten. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex damit einen knappen Verlust. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,09 Prozent auf 4133,52 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,11 Prozent auf 13 000,77 Punkte zulegte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,2 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,6 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,2 Prozent.

DAX 15881,66 +0,54%

XDAX 15897,78 +0,59%

EuroSTOXX 50 4408,59 +0,54%

Stoxx50 4079,60 +0,64%

DJIA 33808,96 +0,07%

S&P 500 4133,52 +0,09%

NASDAQ 100 13000,77 +0,11%

RENTEN:

Bund-Future 133,75 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0979 -0,09%

USD/Yen 134,33 +0,15%

Euro/Yen 147,49 +0,06%

ROHÖL:

Brent 80,82 -0,84 USD

WTI 77,02 -0,85 USD

