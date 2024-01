dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas tiefer erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag bleibt der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte erst einmal auf Richtungssuche. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,24 Prozent tiefer auf 16 648 Punkte. Seit dem Rekordhoch knapp über 17 000 Punkten Mitte Dezember schwankt der Dax - abgesehen von einem kurzen Anlauf auf die Bestmarke Anfang Januar - überwiegend zwischen rund 16 500 und 16 800 Punkten. Den Weg zum Rekord hatten Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen vor allem in den USA, aber auch in der Eurozone, geebnet. Damit verbunden war die Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft. Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank tatsächlich zeitnah mit einem Zinssenkungszyklus beginnen werden. Zudem gab es aus der deutschen Wirtschaft zuletzt Schwächesignale. Mit Blick auf die Geldpolitik der Fed werden an diesem Donnerstag die US-Verbraucherpreise im Fokus stehen. Sie sollten einerseits bestätigen, dass der Inflationsdruck tendenziell abnimmt, schrieb unlängst Analyst Christoph Balz von der Commerzbank. Ein klares Signal, dass dies sehr rasch geschieht, erwartet der Experte andererseits nicht. Entsprechend hoch ist die Unsicherheit.

USA: - DURCHWACHSEN - Die US-Börsen haben am Dienstag im Verlauf einen unterschiedlichen Weg eingeschlagen. Die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte schafften es moderat ins Plus, während die Standardwerte das bisher durchwachsene Börsenjahr 2024 mit Verlusten fortsetzten. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel 0,42 Prozent tiefer bei 37 525,16 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,15 Prozent auf 4756,50 Zähler. Der schwächer gestartete Nasdaq 100 legte hingegen um 0,17 Prozent auf 16 678,70 Punkte zu. Damit knüpfte der technologielastige Index ein Stück weit an seine schwungvolle Vortagserholung an.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um zwei Prozent. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,3 Prozent und in Hongkong sank der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent.

DAX 16688,36 -0,17

XDAX 16679,64 -0,58

EuroSTOXX 50 4467,17 -0,41

Stoxx50 4097,22 -0,14

DJIA 37525,16 -0,42

S&P 500 4756,50 -0,15

NASDAQ 100 16678,70 0,17

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,29 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0927 -0,01

USD/Yen 144,91 0,27

Euro/Yen 158,35 0,26

ROHÖL:

Brent 77,89 +0,30 USD

WTI 72,57 +0,34 USD

