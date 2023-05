dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax erholt nach Apple-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MODERAT ERHOLT ERWARTET - Der Dax könnte seine bisherigen Wochenverluste am Freitag etwas reduzieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,4 Prozent höher auf 15 801 Punkte. Im Wochenverlauf war der Dax zwischenzeitlich zwar sogar über 16 000 Punkte geklettert, liegt aktuell auf Wochensicht aber 1,2 Prozent im Minus. Der Wochenabschluss hängt wohl vor allem vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB. "Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach 10 Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden." Den erwarteten freundlichen Handelsstart führt Altmann vor allem auf die Geschäftszahlen von Apple zurück. "Apple ist eines der Schwergewichte, die an der Börse immer unter besonderer Beobachtung stehen. Da wiegen gute Zahlen doppelt."

USA: - VERLUSTE - Die Schieflagen und Kurseinbrüche im US-Bankensektor reißen nicht ab und haben am Donnerstag den Anlegern den Appetit auf Aktien verhagelt. Zweistellige Kursstürze gleich mehrerer Regionalbanken sorgten dafür, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine jüngste Schwäche fortsetzte. Der Index verlor 0,86 Prozent auf 33 127,74 Punkte und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende März. In den ersten vier Maitagen hat der Dow knapp drei Prozent eingebüßt. Am Vortag hatte eine neuerliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed die US-Börsen belastet. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,72 Prozent auf 4061,22 Zähler nach. Der Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,37 Prozent auf 12 982,48 Punkte etwas besser, weil in dem technologielastigen Börsenbarometer die Banken keine große Rolle spielen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH- Die Börsen Asiens habem am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um gut 0,6 Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel um ein halbes Prozent. Der S&P ASX 200 in Australien notierte moderat höher. In Japan wurde auch zum Wochenschluss feiertagsbedingt nicht gehandelt.

^

DAX 15734,24 -0,51%

XDAX 15750,74 -0,15%

EuroSTOXX 50 4287,03 -0,54%

Stoxx50 3998,07 -0,45%

DJIA 33127,74 -0,86%

S&P 500 4061,22 -0,72%

NASDAQ 100 12982,48 -0,37%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 136,52 -0,18%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1045 +0,30%

USD/Yen 133,90 -0,31%

Euro/Yen 147,88 -0,02%

°

ROHÖL:

^

Brent 73,23 +0,73 USD

WTI 69,21 +0,65 USD

°

/mis