dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt träge

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor wichtigen Notenbankentscheidungen im Wochenverlauf wird sich der Dax wohl auch am Montag nicht von den 16 000 Punkten lösen können. Mit 16 004 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start an der Marke, an der sich Bullen und Bären seit Anfang Mai schon um die Richtung streiten. Die IG-Taxe weist auf ein Plus von 0,34 Prozent hin. Gespannt wird auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Ein leicht positiver Einfluss kommt von der Wall Street, wo sich der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag nach Xetra-Schluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen hatte. Spannend ist, ob die Fed zunächst eine Zinspause macht und erst im Juli weiter erhöht. Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Juni bei weniger als 30 Prozent. Die Woche ist außerdem geprägt von Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der chinesischen Notenbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

USA: - MODERATE GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag leichte Kursgewinne über die Ziellinie gerettet. Überdurchschnittlich gut hielt sich wieder einmal der Technologiesektor. Der Nasdaq 100 kam zwar nach einem weiteren Höchststand seit Anfang April 2022 ein wenig zurück, behauptete aber letztlich ein Plus von 0,30 Prozent auf 14 528,36 Punkte. Deutliche Kursgewinne von Tesla gaben Auftrieb. Zudem spielt das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) am Markt nach wie vor eine große Rolle und schiebt Aktien aus diesem Bereich an. Aktien von Microsoft , AMD und Salesforce legten denn auch zu. Daher fehlte auch dem marktbreiten und zugleich mit vielen Techwerten gespickten S&P 500 mit plus 0,11 Prozent auf 4298,86 Punkte nicht viel bis zum Kursniveau vom April 2022. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,13 Prozent zu auf 33 876,78 Punkte. Auf Wochensicht stieg er um rund 0,3 Prozent. Der Nasdaq 100 gab derweil in der Wochenbetrachtung nach sechswöchiger Gewinnserie etwas nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai moderat zulegte.

DAX 15949,84 -0,25%

XDAX 15966,20 -0,30%

EuroSTOXX 50 4289,79 -0,18%

Stoxx50 3972,76 -0,09%

DJIA 33876,78 0,13%

S&P 500 4298,86 0,11%

NASDAQ 100 14528,36 0,30%

Bund-Future 134,13 +0,01%

Euro/USD 1,0744 -0,04%

USD/Yen 139,41 0,03%

Euro/Yen 149,77 -0,03%

Brent 73,87 -0,91 USD

WTI 69,32 -0,85 USD

